本周或現3低壓系統 兩料入南海變熱帶氣旋

明起驟雨增 天氣漸轉不穩

天文台科學主任麥佩緹向本報表示，預料明日至周六都會有雷雨，部分時間狂風暴雨，至下周日及下周一部分時間有陽光及酷熱。

天文台表示，最接近菲律賓的第一個低壓系統預計本周初進入南海，由於南海中北部的垂直風切變較弱且海水溫度較高，不排除發展成熱帶氣旋，雖距離廣東沿岸較遠，但與其相關的高空擾動會在明日及周二為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

在首個低壓系統東面有另一低壓系統，天文台評估第二個低壓系統進入南海中北部後會繼續加強，有可能發展成熱帶氣旋，其強度及路徑以至靠岸時間存在分歧，但隨着該低壓系統在本周中後期向北靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨亦會增多。

天文台表示，部分電腦預報模式顯示，有第三個低壓系統在本周中後期於菲律賓以東的西北太平洋上逐漸發展，周末以較高強度靠近呂宋海峽至台灣一帶，惟距離形成熱帶氣旋尚有接近一周時間，其強度及路徑存變數，情况尚有待觀望。