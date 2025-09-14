明報新聞網
要聞

本周或現3低壓系統 兩料入南海變熱帶氣旋

【明報專訊】天文台預測本周南海低壓系統活動轉趨活躍，或現3個低壓系統，現時持續高溫將於本周驟雨增多而有所緩解。天文台表示，首個低壓系統強度較弱，惟高空擾動將於明日及周二為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而第二個低壓系統於周中後期帶來驟雨，第三個潛在的低壓區則於本周中後期逐漸發展，其強度及路徑仍存變數。

明起驟雨增 天氣漸轉不穩

天文台科學主任麥佩緹向本報表示，預料明日至周六都會有雷雨，部分時間狂風暴雨，至下周日及下周一部分時間有陽光及酷熱。

天文台表示，最接近菲律賓的第一個低壓系統預計本周初進入南海，由於南海中北部的垂直風切變較弱且海水溫度較高，不排除發展成熱帶氣旋，雖距離廣東沿岸較遠，但與其相關的高空擾動會在明日及周二為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

在首個低壓系統東面有另一低壓系統，天文台評估第二個低壓系統進入南海中北部後會繼續加強，有可能發展成熱帶氣旋，其強度及路徑以至靠岸時間存在分歧，但隨着該低壓系統在本周中後期向北靠近廣東沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨亦會增多。

天文台表示，部分電腦預報模式顯示，有第三個低壓系統在本周中後期於菲律賓以東的西北太平洋上逐漸發展，周末以較高強度靠近呂宋海峽至台灣一帶，惟距離形成熱帶氣旋尚有接近一周時間，其強度及路徑存變數，情况尚有待觀望。

