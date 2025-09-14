明報新聞網
要聞

施政報告料新招助富戶置業 研設配額增抽籤號

【明報專訊】為配合今年10月收緊公屋富戶政策，新一份《施政報告》料會交代資助出售單位銷售計劃新安排，增加富戶置業機會。據悉，當局正研究是否為富戶購買資助出售單位設配額，又或額外提供一個抽籤號碼，惟過去曾推行的優先揀樓資格則難以重推。

房委會早前落實多項措施協助富戶向上流動，包括居屋綠白表配額比例調整至各佔一半，另讓已遷出富戶可保留4年綠表資格，但當局仍會推出新安排，作為收緊富戶政策後的「旋轉門」。

團體倡「長者樓換樓」擴至非長者

除富戶外，今年7月房屋署長李佩詩在房委會大會上提及，會抱開放態度積極研究房協「長者業主樓換樓先導計劃」是否可推展至房委會居屋業主。近期公屋聯會及部分政黨亦提出計劃甚至可進一步擴展至非長者業主，以促進資助出售單位流轉。消息稱，《施政報告》或交代政府最新取態，倘落實會交由房委會研究制訂新計劃安排。

上屆政府於2018年《施政報告》接納房協建議，在其轄下資助出售房屋試行長者業主樓換樓先導計劃，讓年滿60歲並擁有相關業權滿10年的業主，可未補價在第二市場出售原有單位，再在房協或房委會第二市場購買一個面積較小單位。房協自2019年推行有關計劃，至今年中累計收到28宗申請，24宗完成審批獲發交易許可證；而獲發許可證業主中，有13人售出原有單位，其中兩人購入另一資助出售單位。

