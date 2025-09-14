售公屋擬小規模推 難再折上折 消息：先揀數邨詢購買意向 黃碧如：收回成本是底線

明報記者 黃偉超

房屋署長曾憂礙輪候及階梯重疊

近年政府對重推租置計劃有保留，房屋署長李佩詩今年7月14日在房委會公開例會發言時提及，考慮重推租置時須小心顧及計劃導致公屋回收單位數量減少，影響公屋輪候時間，以及各類租售單位供應共存所引發的房屋階梯重疊問題。

消息：供應及管理兩大障礙解決

據了解，政府內部認為多年來兩大「障礙」已解決，現在有空間探討再售公屋。消息人士解釋，隨着公屋申請宗數減少，公屋綜合輪候時間下降至5.1年，未來傳統公屋及簡約公屋供應穩定，具備一定條件研究讓現時公屋租戶購買所住單位；另一挑戰是租置屋邨內餘下出租單位管理困難問題，過去房委會屋邨管理政策不能全面執行，但去年12月起屋邨管理扣分制適用於租置屋邨租戶，此一變革落實，一定程度上對該等租戶起阻嚇作用，減少混合業權衍生問題的影響。

目標助上流 定價低於居屋綠置

另一消息人士向本報表示，1998年起實施的租置計劃共涉39個屋邨約18.4萬伙，現尚餘近3萬伙未售出，政府會持開放及嶄新角度處理出售公屋。該消息人士稱，過去不少租置公屋以一八折至二二折出售，現在需小心處理公屋戶期望，其中當年可享的「折上折」優惠未必可再提供。該人解釋，當年推行租置計劃是配合全港七成家庭自置居所目標，但現時則要進一步完善房屋階梯，鼓勵各階層上進上流，不存在促銷考慮。

該消息人士稱，新出售公屋以「房屋階梯」方式定價，即定價水平在居屋及綠置居之下，亦會如租置考慮單位樓層、座向、景觀、環境和間隔等因素。至於轉售限制是否應看齊租置計劃，需由房委會再釐定。目前租置單位在首兩年出售只限售回房委會；第三至五年內可選擇售回房委會，若房委會拒絕購回，可補地價後公開市場出售、在居屋第二市場轉售；滿5年後則可直接補地價後在公開市場出售，或居二市場轉售。

翻查資料，1998年租置首期公屋單位，租戶於推出首年內購買，因折上折優惠為「三折四扣（即定價市值三折，再享四折優惠）」，只需支付單位評定市值12%金額。

黃反對賤賣 百萬內難獲接受

黃碧如回應查詢時稱支持在不影響公屋輪候時間下，出售已入伙多年的公屋單位，但定價必須收回建築成本，同時不可能再以昔日租置折上折優惠價推售，「新計劃只是盡量便利有經濟能力租戶購買所住公屋，賤價而沽並非合理運用公帑方法」。她稱有政黨提出單位售價少於100萬元，恐難獲社會大眾接受。

立法會議員、房委會委員梁文廣表示，歡迎政府探討以小規模方式推新出售公屋計劃，重申若要協助公屋戶向上流，當局應提供更多資助出售單位讓他們購買，從而收回公屋重新編配，才可達至雙贏。

公屋聯會總幹事招國偉認為，新出售公屋與居屋及綠置居在房屋階梯有不同分工，現時亦屬合適時機探討推售公屋，但需平衡定價吸引力及合理運用公帑。

