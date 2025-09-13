小欖簡屋核心牆撐板螺絲遭擅切 建築署令重裝

恆常巡查發現 未見涉違法

消息人士稱，初步調查暫未發現事件涉違法行為，待完成詳細調查才考慮下一步行動；建築署巡查機制過去也曾發現施工「小瑕疵」，並要求糾正，今次事件反映地盤監管制度行之有效。

小欖簡約公屋項目將建3幢高層樓宇共4200個單位，最快明年第三季完工，工程合約價格20.2億元。建築署會就調查結果考慮進一步行動，包括按既定機制處分。

其他簡屋項目未見 涉事工人被炒

房屋局表示，建築署上月30日在小欖項目恆常主動巡查中，發現4和5樓有23個連接現場建造混凝土核心牆的撐板上螺絲被擅自切割。建築署駐地盤人員隨即詳細檢查，同時立即要求承建商暫停相關撐板安裝工序；地盤其他工程如常進行。建築署嚴肅責成承建商須將受影響撐板重新安裝，並重置相關MiC組件。

建築署初步調查顯示，是次問題只涉工地現場安裝撐板螺絲工序，與MiC組件或相關技術及設計無關。署方9月1日起亦加強巡查涉事承建商位於屯門欣寶路及柴灣常安街另外兩個簡約公屋工地，確認沒出現類似情况，已組裝MiC組件撐板螺絲質量均符合約要求。其他簡約公屋項目亦沒發現類似情况。

局方表示，建築署要求承建商盡快提交詳細調查報告及修復方案，並承擔全部費用和責任，亦須全面檢討地盤工序，以防同類事件再發生。建築署會嚴厲地在季度成績評核報告反映其表現，而承建商亦即時啟動應變機制，包括將違規分判商涉事工人即時解僱及保留追究權利。

建築署要求承建商在不影響小欖項目整體工程進度下，盡快做相關構件修繕工作，確保質量符合合約要求；亦要求承建商增加資源和人手加速日後MiC安裝工作。

工程師料工人貪方便剪短

香港工程師學會前會長卜國明說，簡約公屋採用MiC設計，會將組件扣在核心牆（Corewall）周邊，透過撐板和螺絲連結，以抵抗橫向風力，而組裝有兩種方法，其一是落石屎前預設螺絲，另一是落石屎後鑽孔植入螺絲，兩者均可能因位置偏差或碰到鋼筋，導致個別螺絲安裝困難，估計今次是工人貪方便而剪短螺絲。

議員促遇困難反映 勿走捷徑

立法會建測規園界議員謝偉銓稱，事件反映設計初期就應考慮施工便利度，舉例港大MiC設計嘗試透過減少駁口等降低施工難度，避免因設計複雜而延長建築時間。他呼籲工人不能抱「剪少少不會塌樓」的僥倖心理。立法會工程界議員盧偉國說，工人施工若遇困難，應即時向上級與專業人員反映，獲批示後才施工，不應「自把自為」或走捷徑，否則後果嚴重。