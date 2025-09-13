精簡流程 授權路署設專組審批新項目 專家：用預製組件檢查較易 加快落成

【明報專訊】除制訂及更新《香港鐵路標準》，路政署昨日表示，為精簡流程，署方將獲屋宇署透過《建築物條例》授權，成立專責小組處理新鐵路項目的審批工作，署方亦正與各政府部門積極協作，引入電子審批平台，數碼化集中處理文件提交、評論與審批，目標將審批時間縮減一半。香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生稱，相信採用預製組件亦有助縮短各項審批工序，在工廠生產線上檢查組件質量，遠較在工地逐一檢查簡單，相信可加快落成時間，例如「10年變7年」。
目標審批時間減半
張年生說，鐵路工程規模往往十分龐大，圖則動輒數千張，有時在工地精準找到要檢查的組件也有困難，易有遺漏；日後若採用預製組件，由於是在工廠的可控環境下生產，在生產線上檢查質量較容易，「逐塊積木數鋼筋數量是否足夠，比起到現場成個站計，逐條鋼筋數快好多，出錯機率亦小一些」。
張又稱，相信新鐵路標準、電子審批平台等能趕在北環線及港深西部鐵路項目招標前推出，方便招標文件列出新標準；而為免影響現有工程進度，正興建的工程不會應用新標準。翻查資料，港深西部鐵路香港段2027年招標，而政府未來籌建的鐵路項目包括中鐵線、將軍澳線南延線等（見表）。
立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇稱，以往鐵路工程需經港鐵內部及屋宇署等多重審批，相信成立專組後，會簡化至由路政署一次批核。