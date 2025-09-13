委中外本地專家助訂新港標 參考世界規範 港納鐵路國標 料省時省錢三成

北環線西部鐵路先採 逐步推展

港鐵、香港建築科技研究院、路政署、屋宇署、土拓署、機電署等相關政府部門，以及內地及國際鐵路專家昨簽署合作約章，共同制訂及更新《香港鐵路標準》。路政署長邱國鼎在簽署儀式稱，國家鐵路標準不僅達世界標準，在多個領域均處於全球領先地位，《香港鐵路標準》將有助促進本地建造業引進內地的創新機械和建築技術，提升效率、縮短工期並降低成本。他說，香港標準一直與國際標準接軌，期望新的《香港鐵路標準》能成為大灣區標準及新的世界標準。

路政署長：國標多領域全球領先

邱國鼎早前曾表示，內地標準中的鋼結構、混凝土結構、信號系統等均可用於香港，而部分內地標準會按香港情况調整，包括風力及沉降要求。

研兩地標準差異不直接取代

專家料多用預製組件

張年生表示，港鐵工程有自己一套內部標準，香港亦有一系列法例要求，政府將比對港鐵、香港法例及內地三方的標準有何不同，研究當中差異對安全有否影響，強調不會直接將內地標準取代香港標準，舉例香港因有打風季節，故架空路段需維持較內地高的抗風標準，但香港不下雪，故內地標準中對雪地行車的要求便可剔除。另一例子為地鐵軌距可允許偏差，張年生稱據他了解，內地或較香港稍為寬鬆，會先了解本港標準制定原因，再評估可否改跟內地。

至於採用內地施工規範，張年生相信是指會多採用預製組件，包括橋墩、橋樑等。他說內地因有大量鐵路工程，不少組件及材料均有工廠量產，故本港若可採用內地標準及內地施工模式，便能選用內地量產的建材，成本料可減兩三成。

曾任港鐵工程師的立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇稱，目前本港並無一套政府官方發布的《香港鐵路標準》，港鐵以往一直是根據法例，自行發展出一套內部標準，現時由路政署牽頭制定一套新標準，相信可令未來本港鐵路更規範化，同時有助增強香港競爭力，「若將來有其他新鐵路企業有意來港發展，亦有據可依」。他又稱，相信新《香港鐵路標準》主要仍是以港鐵現有內部標準作基礎，期望當局更新標準時不僅參考內地，亦是集不同國家所長。

張欣宇盼集各國所長

質量管控標準應不變

港鐵早前爆出內地冒牌磚風波，被問引入內地標準及建材後會否更難監察安全隱憂，張欣宇認為，設計及建造方面標準可微調，但對質量管控的標準應保持不變，工程質素仍須依法受監督；鑑於日後鐵路工程或更大量採用預製組件，建議政府更新標準時亦列明驗收預製組件的步驟流程，確保安全質量。張年生表示，其實現有「香港標準」下不少工程的建材都是內地生產製造，故並非「內地貨就一定差」，相信只要有機制確保建材在功能上符合要求便可。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676