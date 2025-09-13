明報新聞網
要聞

委中外本地專家助訂新港標 參考世界規範 港納鐵路國標 料省時省錢三成

【明報專訊】政府早前預告，涉跨境性質的北環線及港深西部鐵路（洪水橋至前海）將引入內地標準，路政署昨日公布將制訂及更新《香港鐵路標準》，參考包括國家在內的世界級鐵路規範，引入內地設計標準、建築物料、裝備及施工規範，善用內地技術及資源。署方透露，除北環線及港深西部鐵路，新標準未來亦逐步推展到其他鐵路項目。有份就更新標準提供意見的香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生向本報稱，政府將先比對內地與港標準的差異，了解對安全會否有影響後才考慮引入，強調更新標準不會降低安全系數，估計日後工程成本及時間可減兩三成。有立法會議員稱相信設計或建造標準有空間調整，當局應確保對工程質量管控的標準維持不變。

北環線西部鐵路先採 逐步推展

港鐵、香港建築科技研究院、路政署、屋宇署、土拓署、機電署等相關政府部門，以及內地及國際鐵路專家昨簽署合作約章，共同制訂及更新《香港鐵路標準》。路政署長邱國鼎在簽署儀式稱，國家鐵路標準不僅達世界標準，在多個領域均處於全球領先地位，《香港鐵路標準》將有助促進本地建造業引進內地的創新機械和建築技術，提升效率、縮短工期並降低成本。他說，香港標準一直與國際標準接軌，期望新的《香港鐵路標準》能成為大灣區標準及新的世界標準。

路政署長：國標多領域全球領先

邱國鼎早前曾表示，內地標準中的鋼結構、混凝土結構、信號系統等均可用於香港，而部分內地標準會按香港情况調整，包括風力及沉降要求。

研兩地標準差異不直接取代

專家料多用預製組件

張年生表示，港鐵工程有自己一套內部標準，香港亦有一系列法例要求，政府將比對港鐵、香港法例及內地三方的標準有何不同，研究當中差異對安全有否影響，強調不會直接將內地標準取代香港標準，舉例香港因有打風季節，故架空路段需維持較內地高的抗風標準，但香港不下雪，故內地標準中對雪地行車的要求便可剔除。另一例子為地鐵軌距可允許偏差，張年生稱據他了解，內地或較香港稍為寬鬆，會先了解本港標準制定原因，再評估可否改跟內地。

至於採用內地施工規範，張年生相信是指會多採用預製組件，包括橋墩、橋樑等。他說內地因有大量鐵路工程，不少組件及材料均有工廠量產，故本港若可採用內地標準及內地施工模式，便能選用內地量產的建材，成本料可減兩三成。

曾任港鐵工程師的立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇稱，目前本港並無一套政府官方發布的《香港鐵路標準》，港鐵以往一直是根據法例，自行發展出一套內部標準，現時由路政署牽頭制定一套新標準，相信可令未來本港鐵路更規範化，同時有助增強香港競爭力，「若將來有其他新鐵路企業有意來港發展，亦有據可依」。他又稱，相信新《香港鐵路標準》主要仍是以港鐵現有內部標準作基礎，期望當局更新標準時不僅參考內地，亦是集不同國家所長。

張欣宇盼集各國所長

質量管控標準應不變

港鐵早前爆出內地冒牌磚風波，被問引入內地標準及建材後會否更難監察安全隱憂，張欣宇認為，設計及建造方面標準可微調，但對質量管控的標準應保持不變，工程質素仍須依法受監督；鑑於日後鐵路工程或更大量採用預製組件，建議政府更新標準時亦列明驗收預製組件的步驟流程，確保安全質量。張年生表示，其實現有「香港標準」下不少工程的建材都是內地生產製造，故並非「內地貨就一定差」，相信只要有機制確保建材在功能上符合要求便可。

