美路德會1966年建校 營運方淨資產28億

入稟狀指早於1960年代初，一群美國基督徒商人希望在港島南區建立基督教教會和創辦美國學校，美國路德會於1965年撥款建校並於1966年註冊，其臨時校舍位於舂坎角，翌年獲港府批出淺水灣地，學生亦由190人增至630人。美國路德會1974年計劃成立慈善機構經營學校，促使HKISAL成立。

學費佔收入逾六成 累計發債10億

據HKISAL截至去年7月31日的年度財務報表，年內總收入逾10億元，其中6.7億為學生費用，當中學費佔逾6.64億元；另有1.84億投資收入，捐款則有逾3500萬元。債券方面累計發債9.9億元，年內欠銀行貸款4.14億。翻查教育局文件，該校學前班收費由11.2萬至22.48萬元，一至五年級收費22.48萬元。

公司註冊處最新資料顯示，HKISAL董事有11人，其中6人報稱持美國護照，包括Harold Kim。其他董事包括臨時校監Joel Scheiwe、基滙資本執行合伙人吳燕安等。文件亦提到，公司曾抵押物業向銀行借款5.87億元。

香港國際學校另一校舍位於大潭道，為中學校舍，地皮由HKISAL持有。翻查資料，該校有不少名人校友，包括藝人陳冠希、麥浚龍和謝霆鋒等。