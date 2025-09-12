指違規慶其他教節日 社媒宣揚同志文化

指校方辦寺廟參觀 宣揚「出櫃日」

入稟狀指教會成員須拒絕宗教多元化，禁止推廣任何非基督教的信仰體系，不容許參與其他宗教活動；並指控HKISAL多次在校內宣傳、慶祝非基督教宗教節日及儀式，如猶太教光明節、印度灑紅節及伊斯蘭教開齋節等。入稟狀又指出，現時HKIS為低年級及高年級提供宗教課程，同時又會安排學生參觀寺廟、神社及清真寺等，有違反原則之嫌。

入稟狀並提到，成員應拒絕推廣同性戀等觀念，但校方在2022至2023年間多次在社交平台發文宣揚「LGBTQ+」節日，如「國家出櫃日（National Coming Out Day）」、「雙性人關注日」等。不過美國路德會強調，團體無禁止HKISAL招收主張「LGBTQ+」意識形態及非基督教學生，然而HKISAL在合約上受約束，不應在校園內積極推廣、認可或促進這些觀念。