明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

指香港國際學校媚富 美路德會興訟 要求改善否則另開校 校長稱說法「非常誤導」

【明報專訊】創校近60年的香港國際學校（HKIS）由美國路德會創辦，該會前日入稟高等法院，指控負責營運學校的Hong Kong International School Association Limited （HKISAL）違反營運協議，雙方就校長人選、服務對象等有分歧，美國路德會斥校方是為「富裕精英」服務，提出索償近175萬美元（約1365萬港元），要求HKISAL在2028年6月前改善，否則將其逐出淺水灣校園，成立另一所國際學校。校方代表昨日形容指控非常誤導。

本報昨向教育局查詢是否批准美國路德會在香港國際學校淺水灣校址成立另一所學校、局方會否派員介入跟進等，當局只稱一直就此與校方等人士溝通，由於法律程序正進行，不作評論。

美路德會指違協議索償逾千萬

入稟狀：校長人選長期無共識

據入稟狀，原告美國路德會指被告HKISAL近年違反營運協議，指2017年時任校長聲稱受HKISAL主席施壓及辭職後，原告與被告就繼任人選長期未達共識，其間由臨時校長領導。原告認為，臨時校長非路德會成員、傳教士及向美國路德會負責，為確保學校履行營運協議，決定明年6月起撤銷該人任命，但被告沒有回覆要求。

斥學費債券太貴 辦學牟利服務精英

原告續稱，該校今學年學費連雜費高達31.2萬元，遠超香港月薪中位數，又指校方2019年起出售價值300萬及500萬元債券作為入學優先名額，一般家庭根本難以負擔。原告又稱截至去年7月31日，該校過去5個財政年度累積逾8億元淨經營盈餘、逾24.5億元流動資產，遠超管理和營運一所非牟利學校的合理需求；而向學生提供的獎學金總數亦未達服務協議的要求，批評被告以牟利方式辦學。

入稟狀又指出，若HKISAL未能在2028年6月限期前糾正有關情况，美國路德會將把被告逐出淺水灣校園，並成立另一所國際學校「Hong Kong Pacific School，HKPS」。該會已設立HKPS網頁，並上載聲明，批評HKIS現只服務「富裕精英」（wealthy and connected elite），有違辦學初衷。

聲明又提到，美國路德會將待訴訟結果公布、教育局批准等，新學校方可成事，屆時HKPS會優先取錄香港國際學校教職員及學生，以較低學費、不發售優先債券的方式錄取任何人。

香港國際學校暫任校長Ron Roukema昨晤傳媒表示，教會形容學校只服務富裕階層一說「非常誤導」，強調學校本着基督教價值尋找方法貢獻社會，又會呼籲家長和學生若作為社會上有優勢的人，應有義務協助他人。對於學校擁有巨額財政儲備，Roukema稱近八成學費為教職員薪酬和福利，餘下兩成用於日常營運，強調有其他國際學校收費更高。

「八成學費用於薪酬福利」

校方稱有外籍生下限 需聘海外高質教員

香港國際學校董事會成員Harold Kim補充，學校早年與政府達成協議，至少七成學生須為外籍人士的子女，因此校方需聘請海外高質素教職員，部分儲備則用於重建校園和贖回債券，若扣除這些開支，學校只餘6個月營運儲備。

Kim又對美國路德會提告感失望，稱多年來與教會持續溝通，以商討出符合學校最佳利益的解決方案。他又說學校會做好準備，對勝訴有信心，未來會再嘗試接觸教會，以其他方式解決事件。

立法會議員梁熙昨與美國路德會董事會主席Christian Preus（裴哲信）會面，稱校方過去收取龐大債券費，盼當局留意事件發展，提供協助。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕教育局 學費 入稟 美國路德會 香港國際學校

上 / 下一篇新聞