學者：倘未提適合框架 或續違人權法

【明報專訊】終審法院2023年就岑子杰案頒令，裁定政府違反《人權法案條例》14條下設立承認同性伴侶替代框架的積極義務，並暫緩兩年執行。港大法律學院教授楊艾文說，除非政府提出適合替代框架，否則政府會持續違反14條責任，在國際層面上也可能違反《公民權利和政治權利國際公約》。不過，他形容終院頒令無強制與訟雙方要做什麼，今次暫緩限期下月屆滿後，政府未必有直接違反法庭命令。
港澳辦文章：證立會非橡皮圖章
今次事件引起北京關注，立法會否決法案後，港澳辦即刊出署名「港澳平」的文章為事件定調，形容「行政、立法、司法機關在行政長官領導下各司其職、相互尊重和良性互動」，「也證明立法會不是『橡皮圖章』」。文章形容，特區政府一定能妥善處理社會多元訴求，並說行政立法司法機關堅持在法治軌道上處理同性伴侶保障，但「也要注意一些別有用心的人總是想借機挑事，操弄議題政治化」。
陳弘毅：視已履行也可接受
基本法委員會前委員陳弘毅也說，對政府提出法案是否已履行14條下的責任有不同理解，若視為已履行，也可接受。他形容，嚴格而言政府已按判辭做了可做的事，即使岑子杰再訴諸終院，勝訴機會都好低，「立法會不是差一兩票（否決），法官都要面對現實」。
日報新聞-相關報道：
同志草案推倒 本屆立會首否決法案 曾國衞：不認為會衝擊法治 未達共識不擬申法院延期 (2025-09-11)
相關字詞﹕行政立法關係 同性伴侶關係登記機制 人權法案條例 岑子杰案