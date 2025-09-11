學者：倘未提適合框架 或續違人權法

港澳辦文章：證立會非橡皮圖章

今次事件引起北京關注，立法會否決法案後，港澳辦即刊出署名「港澳平」的文章為事件定調，形容「行政、立法、司法機關在行政長官領導下各司其職、相互尊重和良性互動」，「也證明立法會不是『橡皮圖章』」。文章形容，特區政府一定能妥善處理社會多元訴求，並說行政立法司法機關堅持在法治軌道上處理同性伴侶保障，但「也要注意一些別有用心的人總是想借機挑事，操弄議題政治化」。

陳弘毅：視已履行也可接受

基本法委員會前委員陳弘毅也說，對政府提出法案是否已履行14條下的責任有不同理解，若視為已履行，也可接受。他形容，嚴格而言政府已按判辭做了可做的事，即使岑子杰再訴諸終院，勝訴機會都好低，「立法會不是差一兩票（否決），法官都要面對現實」。