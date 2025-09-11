岑子杰失望 信政府會「盡快交功課」 團體籲下屆立會續立法程序

岑稱社會分歧縮 撐伙伴登記制

岑子杰表示，今次的社會討論反映分歧較多年前收窄，支持平權者不堅持最理想目標，而維護傳統家庭價值者亦更理解同性伴侶的需要，但草案終遭否決令人惋惜。他認為，選委界別議員陳曼琪昨天提出的「生活伙伴登記制」，能保障更多共同生活者行使權利，稱「舉腳支持」。陳曼琪建議修訂《持久授權書條例》及《遺囑條例》，將醫療決定和身後事務等權利擴展至同性或異性伴侶、密切朋友、非直系親屬及信任的朋友。

岑子杰感謝政府提出草案，展現承擔，但認為政府早知意見極端，應更早提出草案以讓社會充分討論。他形容終院判決未能落實「將會成為一道未癒合的傷口」，但相信政府會堅守法治，並籲同志社群毋須氣餒。

團體：立法難以亦毋須完全共識

性小眾團體「萌家香港」稱，訂立保障小眾的法例難以亦毋須取得完全共識，指連一個基本的草案都被否決，令人憂慮本港法治是否與國際接軌、行政與立法機關未來如何履行法律責任；又稱下屆立法會仍需面對同一議題，冀政府及立法會更廣泛蒐集意見，完善並通過草案。團體「婚姻平權協會」籲政府向終院申請延長限期，並於12月立法會選舉後盡快重啟立法程序。