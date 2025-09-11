明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

岑子杰失望 信政府會「盡快交功課」 團體籲下屆立會續立法程序

【明報專訊】政府因應岑子杰案裁決而提出的同性伴侶登記制草案昨日在立法會二讀「闖關」失敗，岑子杰全程旁聽會議，他離開時稱對結果不感意外但失望可惜，不過相信政府會「盡快交功課」，他則會與法律團隊商討下一步行動。有性小眾團體呼籲政府於下屆立法會繼續立法程序。

岑稱社會分歧縮 撐伙伴登記制

岑子杰表示，今次的社會討論反映分歧較多年前收窄，支持平權者不堅持最理想目標，而維護傳統家庭價值者亦更理解同性伴侶的需要，但草案終遭否決令人惋惜。他認為，選委界別議員陳曼琪昨天提出的「生活伙伴登記制」，能保障更多共同生活者行使權利，稱「舉腳支持」。陳曼琪建議修訂《持久授權書條例》及《遺囑條例》，將醫療決定和身後事務等權利擴展至同性或異性伴侶、密切朋友、非直系親屬及信任的朋友。

岑子杰感謝政府提出草案，展現承擔，但認為政府早知意見極端，應更早提出草案以讓社會充分討論。他形容終院判決未能落實「將會成為一道未癒合的傷口」，但相信政府會堅守法治，並籲同志社群毋須氣餒。

團體：立法難以亦毋須完全共識

性小眾團體「萌家香港」稱，訂立保障小眾的法例難以亦毋須取得完全共識，指連一個基本的草案都被否決，令人憂慮本港法治是否與國際接軌、行政與立法機關未來如何履行法律責任；又稱下屆立法會仍需面對同一議題，冀政府及立法會更廣泛蒐集意見，完善並通過草案。團體「婚姻平權協會」籲政府向終院申請延長限期，並於12月立法會選舉後盡快重啟立法程序。

上 / 下一篇新聞