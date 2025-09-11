同志草案推倒 本屆立會首否決法案 曾國衞：不認為會衝擊法治 未達共識不擬申法院延期

吳秋北缺席 葉太：或要向特首解釋

除了身在北京出席人大常委會的民建聯李慧琼外，身兼行會成員的工聯會會長吳秋北是唯一缺席投票的議員，投下贊成票的行會召集人兼新民黨主席葉劉淑儀回應稱，根據「集體負責制」，除非行會成員不在港，否則須支持政府政策，「不能出席的行會議員，我諗要向特首解釋」。吳秋北早前在社交平台稱被當局「威脅」保駕護航後回敬對方「慳番啲啦」，翌日就其言論致歉，稱「表述過火」。

曾：需時研究 未有具體時間表

曾國衞會後表示，政府尊重立法會的決定和投票結果，重申推出草案目的是履行終審法院就岑子杰案的裁決，以及在《人權法》下的積極義務，政府的解說和游說工作已盡最大努力，不認為立法會否決草案會衝擊法治。他又稱，立法會各議員、政黨，以至市民對今次推出的法案存在很大分歧，暫時仍未形成共識，正反映問題複雜和敏感，相信政府需時間進一步研究，但目前未有具體工作計劃和時間表，暫時無基礎向法庭申請延期。

本報向律政司查詢下一步行動、法庭裁決未執行會否衝擊法治，律政司回覆無補充。

梁君彥：議員自由投票代表良心

對於今屆立法會首次否決政府法案，立法會主席梁君彥會後表示，立法會向來支持特首和特區政府施政，無論立法會通過或不通過政府法案、議員投贊成或反對票，只要權力行使得恰當，便符合憲制秩序，「依足程序做」；又說今次體現行政主導下，行政、立法和司法機關各司其職、互相尊重、互相制衡。被問到會否予人立法會不尊重法庭之感，他強調立法會尊重法庭判決、堅守法治原則，議員是自由投票，代表其良心，贊成和反對的比例亦與立法會收集意見書的正反比例相若，「（議員）聆聽到社會的意見去投票」。

江玉歡轉棄權 管浩鳴改反對

投下贊成票的14人，包括7名身兼行會成員的議員、新民黨成員、選委界謝偉俊及建測規園界謝偉銓，有議員則「轉軚」。曾表明贊成法案的選委界別江玉歡轉投棄權票，她發言時自言並非「騎牆」，認為支持與反對的社會基線仍移動，可留時間讓下一輪討論基礎更紮實。身兼社聯主席和牧師的選委界別議員管浩鳴曾表態棄權，昨轉投反對票，他向本報稱初時重點聆聽社福界意見，但考慮到宗教界的反對觀點後，決定投反對票以清晰表態。

身兼行會成員的廖長江形容草案屬「最低消費」，合理平衡社會意見及整體利益，但引述意見憂引來同性伴侶收養權等「更激進」訴求，提醒性小眾群體「不要過分挑戰香港社會底線及主流價值觀」。謝偉銓、謝偉俊、新民黨容海恩及何敬康均強調贊成是出於尊重法治及終院判決。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676