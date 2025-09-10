明報新聞網
要聞

危駕罪成 區議員葉吉江停職停薪一周

【明報專訊】屯門委任區議員葉吉江早前被判危險駕駛罪成，構成區議員行為失當，政府昨日首次按區議員履職監察制度，今起暫停葉的區議員職能和職務一周，其間他無權收取酬金或津貼，包括任滿酬金。民青局昨日回覆稱，葉停職期間不得以議員身分行事，包括會見市民，議辦職員亦不得以其名義代為行事，但須按原承諾的辦公時間有限度運作，例如通知有關人士或團體，區議員因停職未能出席會議或活動。

葉吉江今年5月因危駕罪成，被判200小時社會服務令及停牌6個月。民青局長麥美娟昨稱同意其委任的監察委員會意見，決定今日起暫停葉吉江的區議員職能和職務至下周二。按目前區議員月薪38,350元推算，停職一周共少收約8948元酬金；其間的運作開支如辦事處租金、員工薪酬則不受影響。

區會大會委會小組近一周無會議

屯門區議會網頁昨日顯示葉吉江被暫停議員職能和職務的信息，翻查未來一周的議程，並無區議會大會、委員會或工作小組會議舉行。民青局表示，葉吉江停職期間不得以議員身分行事，例如不能出席區議會會議，不得以議員身分見市民，出席地區活動、宣傳或聯絡活動等，其議辦職員亦不得以葉吉江名義代其行事，包括發出信件或轉介投訴等，辦事處門外亦須張貼告示通知市民停職期限，以及其間未能以議員身分服務。

無礙運作開支 14天內可上訴

根據《區議員履職監察制度指引》，民青局長可向行為失當的議員發勸喻信或處分，包括警告、罰款或暫停議員職能和職務。民青局表示，首次被暫停職務的期限最多為兩周。被處分議員14天內可向政務司長上訴，但不會暫緩處分。本報致電葉吉江議辦查詢會否上訴，截稿前未有回覆。

麥美娟今年7月根據《區議會條例》委任監察委員會，就葉吉江被指稱行為失當調查。委員會本月1日交報告，經考慮相關證據；事件對區議員、區議會和政府的聲譽及威信造成的負面影響；以及葉吉江書面陳述後，認為葉因危駕被判刑構成行為失當，建議暫停其區議員職能和職務一周。

