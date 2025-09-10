辦館兼營自提點須遷 東主中風 子斥房署死板 上訴聆訊申述 稱署方曾倡另覓出路方經營

委員兩律師一商人

小組主席：我們是志願人士

委員會昨午召開4場上訴審裁小組聆訊，共約1.5小時，由委員蘇雯華、律師吳晉輝及商人李志軒主持，房屋署派員列席。聆訊由房屋署代表講述個案，再由上訴人申述及署方和委員提問，委員閉門審議，約15日後以書信通知上訴人結果。

荃灣福來邨「中華辦館」今年被投訴違規經營集運站，房屋署向承租人口頭警告及發出警告信，6月30日發出遷出通知，7月31日終止租約，承租人遂提上訴。

子：近兩年指違業務性質

署方拒改租約

中華辦館東主兒子陳先生昨在聆訊說，辦館行業式微，2015年曾獲房屋署經理建議思考其他營商方法，遂開始兼營自提點，惟近兩年署方告知自提點屬「運輸速遞」性質，與租約上的辦館性質「相距甚遠」，署方拒絕更改或增加租約上的業務性質。陳表示，有便利店雖屬零售業務亦兼營自提點，質疑署方死板及缺人情味。他續稱，該店為父親多年心血，父親接到遷出令後激動到第三度中風，現已終止營運自提點，生意減少七成，仍望繼續經營辦館。

單親母失業欠租哭訴盼分期還

另外，陳姓單親母因欠4個月共9700元租金收到遷出通知，她哭訴失業3個月，前夫離世後失去贍養費，「養住個仔好辛苦」。她表示最近覓得月薪1.7萬元工作，冀分期還款。蘇雯華問陳明年2月底能否繳清欠款，陳答可以。

委員：主要商酌情空間 意見多一致

一名現任上訴委員會成員向本報表示，委員閉門討論主要關於有否酌情空間撤回遷出令，一般即日有結論並「落minutes（記錄在案）」。該成員表示，具分歧及爭議個案要由委員投票表決，惟「大部分情况意見也一致」，並稱處理上訴時會考慮有否客觀酌情條件，舉例指因疫情無法回港令單位空置，醫療證明亦為考慮因素。

有前委員則說商議時間視乎複雜性，「可長可短」，欠租個案或數分鐘有結論，倘上訴人願繳欠租，一般可暫緩遷出令。