辦館兼營自提點須遷 東主中風 子斥房署死板 上訴聆訊申述 稱署方曾倡另覓出路方經營

【明報專訊】上訴委員會（房屋）駁回精神病母子就公屋遷出通知書之上訴引發爭議，本報記者昨日旁聽上訴委員會聆訊，有經營至少25年的屋邨辦館被指兼營自提點，東主兒子稱父親接到遷出通知後激動中風，質疑便利店亦兼營自提點，形容房屋署「死板」缺人情味；另有失業單親母因欠租收到遷出令，哭訴希望分期繳還欠租。昨日聆訊由兩名法律界及一名商界委員主持及閉門議決，約兩周後將通知上訴人結果。聆訊間有上訴人問委員是否房屋署人員，聆訊小組主席律師蘇雯華說「我們是志願人士」。
委員兩律師一商人
小組主席：我們是志願人士
委員會昨午召開4場上訴審裁小組聆訊，共約1.5小時，由委員蘇雯華、律師吳晉輝及商人李志軒主持，房屋署派員列席。聆訊由房屋署代表講述個案，再由上訴人申述及署方和委員提問，委員閉門審議，約15日後以書信通知上訴人結果。
荃灣福來邨「中華辦館」今年被投訴違規經營集運站，房屋署向承租人口頭警告及發出警告信，6月30日發出遷出通知，7月31日終止租約，承租人遂提上訴。
子：近兩年指違業務性質
署方拒改租約
中華辦館東主兒子陳先生昨在聆訊說，辦館行業式微，2015年曾獲房屋署經理建議思考其他營商方法，遂開始兼營自提點，惟近兩年署方告知自提點屬「運輸速遞」性質，與租約上的辦館性質「相距甚遠」，署方拒絕更改或增加租約上的業務性質。陳表示，有便利店雖屬零售業務亦兼營自提點，質疑署方死板及缺人情味。他續稱，該店為父親多年心血，父親接到遷出令後激動到第三度中風，現已終止營運自提點，生意減少七成，仍望繼續經營辦館。
單親母失業欠租哭訴盼分期還
另外，陳姓單親母因欠4個月共9700元租金收到遷出通知，她哭訴失業3個月，前夫離世後失去贍養費，「養住個仔好辛苦」。她表示最近覓得月薪1.7萬元工作，冀分期還款。蘇雯華問陳明年2月底能否繳清欠款，陳答可以。
委員：主要商酌情空間 意見多一致
一名現任上訴委員會成員向本報表示，委員閉門討論主要關於有否酌情空間撤回遷出令，一般即日有結論並「落minutes（記錄在案）」。該成員表示，具分歧及爭議個案要由委員投票表決，惟「大部分情况意見也一致」，並稱處理上訴時會考慮有否客觀酌情條件，舉例指因疫情無法回港令單位空置，醫療證明亦為考慮因素。
有前委員則說商議時間視乎複雜性，「可長可短」，欠租個案或數分鐘有結論，倘上訴人願繳欠租，一般可暫緩遷出令。