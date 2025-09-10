明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

房屋上訴委員六成法律界 研增醫界 天恩邨遺屬抱疑 何永賢：已人性化處理 可更細心

【明報專訊】本報前日報道天水圍天恩邨精神病患母子被指申請公屋時無如實申報資產，去年11月被房屋署要求遷出，在上訴委員會（房屋）確認「遷出通知書」後，兩人分別於今年4月及7月墮樓亡。房屋局長何永賢昨日開腔回應事件稱感到非常難過，同事可再「細心啲」，並考慮物色更多有醫學背景的人加入上訴委員會，增加醫療角度的意見。死者家屬鄧小姐昨晚回覆時質疑，有關委任不代表負責聆訊的上訴審裁小組會採納醫院建議。另據本報統計，上訴委員會130名成員中，逾六成具法律背景，其次來自地區人士及商界（見表）。

何：26%上訴個案獲撤遷出令 制度完整

何永賢昨在港台《千禧年代》表示，今年首7個月經上訴委員會審理公屋遷出個案中，近四成裁決修訂或取消「遷出通知書」，取消「遷出通知書」個案佔上訴個案約26%，亦有住戶會進一步尋求司法覆核，反映上訴制度完整、決定公平。根據房署7月回覆本報查詢的資料，今年上半年經上訴委員會審理後取消「遷出通知書」的個案，主要為上訴人或其同住家庭成員年老、患重病、殘障，或家庭成員（如子女）已離開家庭。

何永賢續說，房屋署職員在處理過程已人性化處理，例如即時轉介個案予社署，由社署安排一名明愛社工照顧涉事租戶；職員當時已向租戶強調接獲「遷出通知書」後毋須即時搬走，可協助他們申請屯門寶田中轉屋。同時，她認為當局細節上要加強認知，執行工作時更細心聆聽租戶需要，盡力理解、體諒和支援，並已提醒房屋署同事加強對有特殊需要的租戶的認識和訓練，「可再『細心啲』和敏感度『高啲』」。

上訴委會130人 5人社福界

現時上訴委員會共有130名成員，本報記者以網上公開資料辨認出當中120人背景，發現82人具法律背景，佔整體約63%，其次為地區人士及商界，各有10人，社福界則有5人。

遺屬：「人性化」有落差 體恤安置告知慢

遺屬鄧小姐向本報表示，對當局擬在上訴委員會加入具醫學背景人士「有保留」，因為該做法不代表上訴審裁小組裁決時會採納醫院建議。她亦認為署方「人性化處理」與自己預期有落差，如房署職員今年3月11日通知其母弟上訴委員會裁決時，未有徵詢他們意願，便直接提供申請中轉屋信件予母弟簽署；體恤安置則在母親離世後約兩個月、即6月，明愛才致函其弟稱已安排社工跟進相關事宜，惟其弟在等候中轉屋期間，一直擔心無安身之所。

黃碧如倡裁決前轉介有需要個案

對於如何改善工作指引及流程，房委會資助房屋小組主席黃碧如建議上訴委員會裁決前，房屋署應及早將有需要個案轉介社署跟進。她亦留意到提出上訴的租戶大多未必理解法例及程序要求，往往到聆訊當日才提供重要證據，她希望上訴審裁小組可主動押後聆訊，以留更多時間研究資料。

房屋署昨晚回覆本報查詢稱，體恤安置不屬一般公屋申請，須由專業社工或授權人士為個案全面評估，同時協助當事人探討其他可行方法解決房屋需要，強調署方接獲推薦並完成核實資格手續後，會盡快編配公屋，並會按既定政策滿足社署推薦的所有體恤安置需求。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞