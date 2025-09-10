房屋上訴委員六成法律界 研增醫界 天恩邨遺屬抱疑 何永賢：已人性化處理 可更細心

何：26%上訴個案獲撤遷出令 制度完整

何永賢昨在港台《千禧年代》表示，今年首7個月經上訴委員會審理公屋遷出個案中，近四成裁決修訂或取消「遷出通知書」，取消「遷出通知書」個案佔上訴個案約26%，亦有住戶會進一步尋求司法覆核，反映上訴制度完整、決定公平。根據房署7月回覆本報查詢的資料，今年上半年經上訴委員會審理後取消「遷出通知書」的個案，主要為上訴人或其同住家庭成員年老、患重病、殘障，或家庭成員（如子女）已離開家庭。

何永賢續說，房屋署職員在處理過程已人性化處理，例如即時轉介個案予社署，由社署安排一名明愛社工照顧涉事租戶；職員當時已向租戶強調接獲「遷出通知書」後毋須即時搬走，可協助他們申請屯門寶田中轉屋。同時，她認為當局細節上要加強認知，執行工作時更細心聆聽租戶需要，盡力理解、體諒和支援，並已提醒房屋署同事加強對有特殊需要的租戶的認識和訓練，「可再『細心啲』和敏感度『高啲』」。

上訴委會130人 5人社福界

現時上訴委員會共有130名成員，本報記者以網上公開資料辨認出當中120人背景，發現82人具法律背景，佔整體約63%，其次為地區人士及商界，各有10人，社福界則有5人。

遺屬：「人性化」有落差 體恤安置告知慢

遺屬鄧小姐向本報表示，對當局擬在上訴委員會加入具醫學背景人士「有保留」，因為該做法不代表上訴審裁小組裁決時會採納醫院建議。她亦認為署方「人性化處理」與自己預期有落差，如房署職員今年3月11日通知其母弟上訴委員會裁決時，未有徵詢他們意願，便直接提供申請中轉屋信件予母弟簽署；體恤安置則在母親離世後約兩個月、即6月，明愛才致函其弟稱已安排社工跟進相關事宜，惟其弟在等候中轉屋期間，一直擔心無安身之所。

黃碧如倡裁決前轉介有需要個案

對於如何改善工作指引及流程，房委會資助房屋小組主席黃碧如建議上訴委員會裁決前，房屋署應及早將有需要個案轉介社署跟進。她亦留意到提出上訴的租戶大多未必理解法例及程序要求，往往到聆訊當日才提供重要證據，她希望上訴審裁小組可主動押後聆訊，以留更多時間研究資料。

房屋署昨晚回覆本報查詢稱，體恤安置不屬一般公屋申請，須由專業社工或授權人士為個案全面評估，同時協助當事人探討其他可行方法解決房屋需要，強調署方接獲推薦並完成核實資格手續後，會盡快編配公屋，並會按既定政策滿足社署推薦的所有體恤安置需求。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676