院舍網絡慢揭假天花裝「礦機」 兩工程男涉偷電被捕

涉耀能兩院舍 單月電費增9000

深水埗警區本月4日接到一間殘疾人士院舍職員報案，指院舍近月網絡異常緩慢，經檢查懷疑有不法分子在院舍假天花安裝5部俗稱「礦機」的加密貨幣挖掘設備；同機構位於秀茂坪的另一院舍亦有同樣情况，經調查發現有3部礦機被人安裝在假天花內。警方隨即調查，發現有工程公司職員藉8月到院舍安裝智能門鎖等設備，趁機將礦機連接至院舍的網絡及電力系統，從而「偷電」及「掘礦」。

警檢8礦機 掘到加密幣與否待查

警方接報翌日在旺角及深水埗區以竊取電力罪拘捕兩名分別32及33歲本地男子。據了解，兩被捕人為涉案公司員工，在該公司工作數年，相信今次是單一事件；至於有無實際掘到加密貨幣則待調查。兩人獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。行動中警方檢獲8部礦機，據了解每部約值數千元。

深水埗警區科技及財富罪案組偵緝督察伍梓穎提醒，近年加密貨幣在香港愈來愈盛行，市民委託工程公司裝修或安裝期間，應派員監察安裝過程，防止不法之徒趁機安裝礦機；市民亦應留意電費單或網絡使用量，如有不尋常變動應立即檢查。

香港耀能協會表示，協會近日收到「蘇屋訓練中心及宿舍」和「安泰訓練中心及宿舍」的報告，指互聯網系統有異常，協會資訊科技部立即調查，發現相關單位被安裝掘礦機，於是報警及通知社會福利署。警方已接手調查事件及拆除掘礦機；協會亦已立即檢視另一間由該涉案公司做工程的單位，無發現異常。