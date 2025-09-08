上半年取消遷出通知 166宗超去年全年

去年大增至154宗 2019年以來最多

綜合多份立法會文件及房屋署今年7月回覆本報查詢，上訴委員會完成審理個案總數由2019年328宗增至去年1112宗，當中經審理後取消「遷出通知書」的個案，由51宗增至154宗。按百分比計，2024年約有14%個案經審理後取消「遷出通知書」，分別較2023年約7%及2022年約8%多。至於今年上半年652宗完成審理個案中，分別有411宗（約63%）、75宗（約12%）及166宗（約25%）經審理後確認、修訂及取消「遷出通知書」。

對於上訴委員會決定修訂或取消「遷出通知書」的準則，房屋局今年2月向立法會房屋事務委員會提供的文件，提及委員會「經詳細考慮多種因素後」，可設定一些條件供上訴租戶糾正違規情况，當租戶符合條件則會令「遷出通知書」失效。

時任上訴委員會（房屋）主席張呂寶兒去年接受《大公報》訪問時舉例，當租戶有經濟困難但無力償還欠租，委員會可建議修訂「遷出通知書」及設觀察期，亦可提出分期償還欠租方案。