前上訴委員：不服仍可申覆核 議員：專業判斷可凌駕行政

黃碧如說，雖然上訴委員會在有關個案確認「遷出通知書」，但房署人員亦已介入支援，並由社署協助轉介相關個案至社福機構跟進，她強調社署相關恩恤安置安排，房委會從未拒絕。

陳學鋒倡房署及早介入個案

10多年前曾任上訴委員會（房屋）委員的民建聯房屋事務發言人兼立法會議員陳學鋒表示，難以斷言應何時取消「遷出通知書」，惟當至少一名社工或醫生等專家判斷當事人需要該單位，上訴委員會或要考慮提供特別安排。他並指現時制度難以為每宗個案「度身訂做」，前線人員亦可能礙於收樓法定要求，須將「遷出通知書」寄至單位，但房署或需多相信專業判斷，及早介入個案，而非直至發出「遷出通知書」才處理。

立法會社福界議員狄志遠表示，房署按例發「遷出通知書」無可厚非，但安排上或過於「硬邦邦」。他認為「專業判斷可凌駕行政安排」，當有醫生和社工介入個案，房署應更人性化處理，例如盡快提供恩恤安置。

狄志遠形容政府近年雷厲風行打擊濫用公屋，不少租戶感難以適應，尤其長者與精神病患者被要求交回公屋單位時會感到壓力、有情緒困擾，故希望房署加強前線人員培訓，改善與租戶的溝通技巧。