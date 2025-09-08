明報新聞網
要聞

收遷出公屋信數月 精神病母子自盡 未如實報資產 青山兩倡准續住 房署：將檢視工作指引

【明報專訊】天水圍天恩邨一對精神病患母子被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房屋署經查證於去年11月發出「遷出通知書」，該戶上訴，青山醫院發證明書建議容許二人續居於單位。上訴委員會（房屋）今年2月聆訊，房署3月通知該戶「委員會確認『遷出通知書』」，同時恩恤讓二人暫居，惟再度致函提及收回單位，母子分別於4月及7月墮樓亡。戶主女兒鄧小姐提出質疑，包括指上訴委員會無採納青山醫院建議。房署回覆查詢稱，對這宗不幸事件深感難過，「並將認真檢視並仔細探討進一步改善及優化工作指引及流程，特別是與特殊需要租戶有關的個案」。

明報記者 蔡穎琳、黃偉超

房署：會情理兼備更注意特殊租戶

房署又稱會本着「情理兼備的原則」，更小心注意處理每宗有特殊情况租戶個案的手法，執行工作更細心聆聽需要，亦盡力理解、體諒和支援租戶。

恩穗樓住戶鄧母與鄧先生分別患躁鬱症及妄想型精神分裂症（paranoid schizophrenia），2012年申請公屋，2017年11月獲配二人單位。房署去年11月29日發信，指調查發現他們沒如實申報資產，遂發「遷出通知書」，要求於去年12月底或之前交回單位。

子早年買地 遺屬稱死者不知情

翻查土地註冊處紀錄，鄧先生2012年6月以50萬元購買元朗近山邊村兩幅地；2024年3月以40萬元賣出，買家英文名與兩幅地的原地主相同。鄧母女兒、鄧先生胞姊鄧小姐向本報表示，母親與弟對擁地不知情，父母離異前後一家無居住上址；惟弟2012年病發時，父曾探望及要求簽署文件，聲稱給4萬元醫藥費作交換，弟答允，惟沒收到任何文件副本，不清楚內容。

鄧小姐說，母弟得悉須交回公屋後感焦慮；青山醫院去年12月2日發證明書，指弟得悉須遷出後情緒低落，院方建議房委會容許二人續居上址。

鄧母二人提上訴，上訴委員會今年2月25日聆訊。鄧小姐批評，由通知上訴至正式聆訊時間太短，未能尋求律師意見或申請法援。房署稱上訴委員會去年12月2日收到上訴信，而聆訊前和當日均沒接獲上訴人需尋求律師協助而需延期的要求。

聆訊結束後，房署3月11日致函鄧母，稱須盡快交回公屋，最遲於3月18日；相隔約一周、即3月19日，再發信提醒須於4月9日或以前遷出。鄧小姐形容其母得知上訴失敗後情緒激動，故曾要求房署職員可否私下轉交信件，職員強調按程序辦事而拒絕。鄧小姐續說，其母接到第二封通知信後一度將雜物堆放客廳，又曾有自殺傾向。

母遺書謂「好辛苦」 子病情惡化3月後墮斃

鄧小姐說，經房署轉介社工提議後，母弟申請了中轉屋；鄧母於4月20日墮樓身亡，遺書透露「好辛苦」及交代後事，未有提收公屋。因母身故，鄧先生病情惡化，青山醫院4月22日再發證明書，建議房委會暫緩遷出令；至7月31日，鄧先生墮樓亡。鄧小姐質疑，上訴委員會無採納青山醫院建議；亦不滿裁決後房署再發「遷出通知書」，批評署方態度強硬。

房署回應稱上訴委員會聆訊完畢後進行審議，會綜合考慮各方全部資料、提問及陳述，以及現行房屋政策後作裁決；又指聆訊前收到進一步資料，包括租戶醫生信和覆診預約便條，而房署職員聆訊上稱為確保公共資源合理運用，須以公平公正原則處理。

稱家人表示當聯絡人 房署：未直接接觸住戶

房署又強調，職員今年3月11及19日按裁決結果致函租戶同時，亦分別於該日當面及致電鄧小姐表示十分明白租戶特殊情况，並引述鄧小姐表示她會作為租戶聯絡人。房署稱「為尊重他們的意願」，職員其後與鄧小姐商討住屋安排，未直接接觸二人（見表）。

被問若房委會不採納醫院證明書建議，對鄧先生病情的影響，青山醫院未正面回應，表示鄧先生分別去年12月2日及今年4月22日在醫院覆診，醫生根據其臨牀情况向病人提供治療，並因應病人及家屬要求發出有關文件。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

明愛向晴軒：18288

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕房屋署 公屋 天水圍 遷出通知書

