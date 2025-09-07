漁署澄清動物收留無期限 嘆領養率減 性情健康合適者交機構尋飼主 籲代替購買

稱病重治療更痛苦始人道處理

漁護署4間中心設約550間房安置動物，關晉樂稱部分動物身上有傷、怕新環境至外出散步也難，署方會安排醫療、行為訓練甚至寵物美容，提升領養機會。關主動解釋，坊間流傳4日限期只是法定程序上署方需為動物找主人的時長，即使找不到主人，動物仍會繼續收留，「無一個限期，只有病情嚴重、獸醫判斷治療只令動物更痛苦的個案，才會被人道處理」。關稱，動物習慣環境後會接受性情及健康評估，觀察有否攻擊性，如適合會轉交機構供領養。

貓狗領養慈善協會是17間與漁護署合作機構之一，創辦人Jen稱七成動物均從署方接收，動物接種疫苗及杜蟲蝨後，會到暫養家庭觀察2至4周，協會經社交媒體及每周六周日領養日為動物找新主人。領養者需經義工評估。

7歲多唐狗Abigail於2021年被棄養後送至漁護署，同年轉交協會，主人ChiChi本只暫養，去年正式領養。ChiChi記得，見到Abigail第一天已感受到信任，笑言Abigail最初怕水，現在愛玩水至不肯走，「見住佢變得有自信，好rewarding（有意義）」。

不過並非每隻動物均有幸找到家。漁護署去年接收3219隻動物，當中逾1400隻為貓狗，過去3年每年平均轉交逾300隻狗及逾150隻貓予各機構，領養率一直僅四五成，去年貓領養率更跌10個百分點至僅近四成。

疫後飼養欲減 柴犬潮過遺棄多

關晉樂不諱言，領養率有進步空間，新冠疫情期間市民多留家，養寵物意欲高，疫後多外出，意欲下降。Jen則認為與不少外籍家庭及30多歲兼工作穩定、有能力養寵物者近年離港有關。Jen又慨嘆，本身性情較難馴服的柴犬曾因戲劇熱潮流行，但熱潮一過近年不少被遺棄。

機構漁署合建4萬呎領養中心

Jen透露，協會正與漁護署合作於屯門建設4萬平方呎領養中心，可容納逾100隻狗及150隻貓，料明年第二至三季啟用，盼能為動物提供更好環境。