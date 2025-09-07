明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

兩童染甲流危殆 一人同染新冠

【明報專訊】本港再多兩宗兒童感染甲型流感嚴重個案，分別涉10歲及8歲男童。衛生防護中心昨公布，兩人皆過往健康，10歲男童同時感染新冠，去年10月曾接種流感疫苗，而8歲男童上月31日曾到深圳旅遊。據悉兩人仍危殆留醫。中心稱，他們就讀的兩間學校近日無出現流感爆發。

10歲童曾打流感針 8歲童上周赴深圳

中心稱，10歲男童自上周三（3日）出現發燒、咳嗽、氣促及喉嚨痛，翌日到瑪麗醫院急症室求診，其後被安排在該院兒童深切治療部留醫，鼻咽及咽喉拭子樣本化驗後證實對甲型流感（H1）病毒及2019冠狀病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感同時感染2019冠狀病毒病併發嚴重肺炎及呼吸衰竭。其家居接觸者暫無病徵。

8歲男童同樣過往健康良好，無接種流感疫苗。他上月31日曾到深圳，一名與他同遊的家居接觸者上周二（2日）出現輕微呼吸道病徵，求醫後毋須入院。中心稱，男童自上周四（4日）出現發燒、咳嗽、頭痛、嘔吐和抽搐，翌日到屯門醫院急症室求診，獲安排到該院兒童深切治療部留醫；其鼻咽拭子樣本證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發腦病變及休克。

染甲流休克17歲男轉穩定

本港開學後已錄得3宗兒童感染流感嚴重個案，上周五公布感染甲流併發休克的17歲男學生已轉為穩定，入住普通病房。衛生防護中心籲市民時刻保持良好個人和環境衛生，學校和家長應盡快安排學童和子女在新學年參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗以預防呼吸道疾病。

上 / 下一篇新聞