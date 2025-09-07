開學14宗爆流感 一校81人病假 王肇枝中學7班中招 3人入院2留醫

許樹昌：甲型H3久未流行免疫降

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，最新監測數據顯示，對流感病毒呈陽性反應的樣本中57%為甲型H3，本港已有一段時間未流行此病毒株，社區群體免疫下降，「就可以一個（H3感染）浪潮」。他說，若流感病毒進一步活躍，不排除本港會踏入夏季流感季節，建議市民做好個人防護，如乘搭公共交通時佩戴口罩。

王肇枝今須戴口罩 小息留課室

大埔王肇枝中學多名師生近日因病缺課，校長鄭思宏以電郵向本報確認，開學日有4名學生因上呼吸道感染需請假或早退，至上周四累計81人請病假；周一開始為所有進入學校的員工及學生量體溫，另會根據建議對感染人數較多班別實施特別措施，包括全班學生及任教教師須戴口罩、停止有關班別的合班課堂及活動、小息要留在課室等。

衛生防護中心回覆稱，調查發現該校有7班出現流感樣疾病爆發，每班受影響學生介乎3至8人，另該校9月1日在學校禮堂舉辦跨班別和跨級別活動，學生在校無戴口罩，且個別班房及活動室通風不足。

中心稱，受影響學生9月1至4日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等，其中一名留院學生鼻咽拭子樣本證實對甲型流感病毒呈陽性反應，部分學生曾向私家醫生求診，快速抗原測試對甲型流感病毒亦呈陽性反應。

王肇枝中學稱無收到衛生防護中心停課指示。翻查中心預防傳染病指引準則的停課安排，衛生防護中心可基於患病、嚴重及留醫個案數、爆發趨勢、防控措施等建議停課；若涉流感或流感樣爆發，會參考疫苗可預防疾病科學委員會建議，包括有否兩名或以上學生入住深切治療部，或學生流感樣疾病發病率達20%或以上等。

兩周錄18宗爆發 幼園5小學8

衛生防護中心過去兩周錄得18宗學校出現流感樣疾病爆發個案，5宗為幼稚園/幼兒中心、8宗為小學及5宗為中學。資助小學校長會副主席兼油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀稱，開學後有個別學生現發燒等症狀，但未出現爆發，正籌備安排學生接種流感疫苗。

