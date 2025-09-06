勝景遊新疆團車禍1死3傷 疑爆胎停路邊捱撞

涉兩家庭 駐京辦派員協助

旅遊業監管局表示，9月3日接獲持牌旅行代理商勝景遊通報，其8月27日出發、共涉20名旅客的「熊貓專列‧成都號」南北疆18天旅行團，於當日下午在新疆行程中發生交通意外，4名團員受傷，涉及兩個家庭，其中一人離世，其餘3名受傷團員由香港領隊陪同，正在當地醫院留醫。據了解，涉事團員均有購買旅遊保險；其餘16名團員正由當地導遊陪同繼續行程。旅監局表示已聯絡入境處及新疆相關部門，會與旅行代理商保持聯絡，為死傷者及家屬提供協助。

據勝景遊資料，涉事旅行團以「熊貓專列‧成都號」為賣點，旅客由香港出發飛往成都，轉乘專列到烏魯木齊，遊覽新疆多個著名景點後，乘專列返回成都及飛返本港；18日行程有7晚在專列留宿，團費9萬元起。

大巴轉4人一車赴「九曲十八彎」

網媒「香港01」引述死者子女的朋友稱，團員當時由大巴轉「細車」前往景點「九曲十八彎」，途中細車爆胎停在一旁，團員留在車上休息，車輛遭另一輛車撞上。據報道，女死者74歲，另有傷者胸部脊椎受損，或要做手術。翻查資料，九曲十八彎位於巴音布魯克景區，獨庫公路是通往巴音布魯克的主要道路。

勝景遊表示，意外發生於行程第八天，當日團員按行程安排，分4人一車沿獨庫公路遊覽，其中一車發生事故，4人受不同程度傷害。當地執法機關到場處理，4名傷者送院治理，公司隨團領隊陪同傷者入院。勝景遊表示已即時聯絡客人在港的緊急聯絡人、通報旅監局及聯絡保險公司；事發當晚已派員趕往當地協助，其中一名傷者事故當晚離世，公司再派員陪同死者家屬往當地處理後續事宜。勝景遊稱事件仍在調查，公司與各方保持聯繫並提供支援。

入境處表示，得悉事件後即時透過特區駐京辦及旅監局了解，並與有關旅行社及當事人家屬取得聯繫，提供協助；駐京辦入境事務組已派員趕赴當地。