熱氣球節主辦方「盛事亞洲」 未見辦盛事經驗 董事曾任美斯失場涉事公司

一董事另開公司辦獨木舟賽事

熱氣球節7月舉行記者會，陳佩君當時報稱為主辦方營運總監，郭元瀚為活動技術總監。記者昨午翻查資料，郭元瀚於LinkedIn報稱在2023年7月至2024年4月任職Tatler Asia活動總監，其間Tatler曾捲入美職球隊國際邁亞密表演賽訪港時的美斯失場風波。及至昨傍晚，該LinkedIn帳戶已無法搜尋。

查冊資料顯示，陳佩君同時為戶外活動組織公司Terramar Limited的股東兼董事。根據Terramar網頁，該公司曾辦西貢獨木舟賽及泳跑（Swimrun）比賽等，TerraMar-HK的facebook專頁上月亦有分享「友邦香港國際熱氣球節」的宣傳帖文。

陳及郭同為中國香港獨木舟總會註冊裁判和香港外展訓練學校同學會成員。二人於2022年在民政事務局、中聯辦青年工作部及青少年抗疫連線合辦的「抗疫表彰嘉許禮青年專場暨慶祝香港回歸25周年青年系列活動啟動禮」上，獲抗疫嘉許。

兩董事去年遭匯豐追153萬修𨋢費

翻查法庭紀錄，陳及郭去年5月曾遭匯豐銀行民事起訴，入稟狀指匯豐追討二人有關維修中環匯豐大樓的車輛升降機費用近153萬元。