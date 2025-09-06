明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

熱氣球續不載客 海關跟進舉報 律師：屬宣傳重點非免責條款「說了算」 或違商品例

【明報專訊】中環海濱活動空間昨第二日舉行「友邦香港國際熱氣球節」，因仍未獲政府批准熱氣球載客，升空體驗再告吹。熱氣球昨只作表演及展示，惟表演因風勢等因素兩度延遲共兩小時，有內地旅客說視升空為旅遊重頭戲，遺憾取消。翻查票務資料，條款列明門票不包「繫留定點飛體驗」，主辦方亦可延遲或取消環節而不退票。曾任海關督察的律師林正文說，乘熱氣球為活動宣傳重點，不是免責條文「說了算」，要考慮其是否合理，主辦方或違反《商品說明條例》等法例。海關稱已接獲舉報並跟進，如發現有違《商品說明條例》會執法。

消委接28宗投訴涉款4萬 有個案近5000元

消委會表示，至昨午5時共接獲28宗相關活動的投訴個案，涉款40,118元，最高金額個案為4956元，投訴涉「不滿未有升空體驗」。

天氣熱大風 表演共延兩句鐘

昨晨大會為熱氣球充氣及點火，有熱氣球表面被火燒黑。記者昨午到場，原定下午5時熱氣球登場環節延遲，有工作人員在場搬運設備，至下午約6時才見熱氣球。大會廣播解釋，因熱氣球物料較輕，天氣太熱及大風下較難控制。另原定晚上7時的熱氣球表演，大會解釋因風勢大而延至8時。

昨午場內人流不多，小食攤檔職員黃小姐說，大會職員着檔主毋須擔心生意，稱預料已購票市民仍會入場。黃說尚未評估兩日生意額，而首日活動人流理想，相信周末兩日有歌手Tyson Yoshi等表演可帶來人流。

檔主：職員着勿憂生意 旅客視坐氣球訪港「重頭戲」

花600多元購票與男友進場的廣州旅客曾小姐說，原視坐熱氣球升空為三日兩夜訪港之旅的「重頭戲」，對體驗取消感遺憾，但現場氣氛可接受，她亦消費了數百元。市民何小姐說前晚獲悉升空體驗取消，笑言「已有中伏感覺」，認為難以音樂或特技車表演取代。

來自澳洲的Hayley說一家四口花約2000元購票入場，她認同「安全為上」取消升空體驗。居港的她說活動延遲令其時間失預算，下班後接小朋友放學再趕來，未料到場仍需等候活動開始，小孩耐性有限，加上天氣熱而感疲倦。

江玉歡質疑活動「名不副實」應允退款

身兼律師的立法會議員江玉歡昨晚到場，質疑活動以「熱氣球節」作招徠，放置熱氣球空間卻較飲食及其他表演區域小，部分熱氣球不時碰撞，效果不理想。她說在英國，坐熱氣球升空最多收費20英鎊（約210港元），甚至免費，而今次收費卻要逾800元，活動取消升空體驗後「名不副實」。她說主辦方應讓消費者可選擇退款，認為主辦方未曾公布無把握可獲批准載客升空，這足以影響交易決定，或違反《商品說明條例》的「誤導性遺漏」。

林正文表示，乘熱氣球升空為活動銷售重要條款及宣傳重點，若活動開始前已得知無法取得相應牌照，應主動盡早通知消費者；主辦方若依賴條款及細則的保障條文免責，任由消費者到場，情况非常不理想。

林又說，主辦方雖在條款列明「保留最終決定權」及「可無條件拒載」等細則，但根據《商品說明條例》及《貨品售賣條例》，商戶不可違反銷售說明，就算有免責條款，仍須符合《管制免責條款條例》的「合理標準驗證準則」，即非免責條文「說了算」，亦要考慮其是否合理，例如主辦方事前有多大程度知悉無法達成銷售重點、買賣雙方的議價能力，以及消費者事前是否理應知道有關條文的適用範圍等，商戶不一定能按免責聲明而拒絕退款。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞