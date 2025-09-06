熱氣球續不載客 海關跟進舉報 律師：屬宣傳重點非免責條款「說了算」 或違商品例

消委接28宗投訴涉款4萬 有個案近5000元

消委會表示，至昨午5時共接獲28宗相關活動的投訴個案，涉款40,118元，最高金額個案為4956元，投訴涉「不滿未有升空體驗」。

天氣熱大風 表演共延兩句鐘

昨晨大會為熱氣球充氣及點火，有熱氣球表面被火燒黑。記者昨午到場，原定下午5時熱氣球登場環節延遲，有工作人員在場搬運設備，至下午約6時才見熱氣球。大會廣播解釋，因熱氣球物料較輕，天氣太熱及大風下較難控制。另原定晚上7時的熱氣球表演，大會解釋因風勢大而延至8時。

昨午場內人流不多，小食攤檔職員黃小姐說，大會職員着檔主毋須擔心生意，稱預料已購票市民仍會入場。黃說尚未評估兩日生意額，而首日活動人流理想，相信周末兩日有歌手Tyson Yoshi等表演可帶來人流。

檔主：職員着勿憂生意 旅客視坐氣球訪港「重頭戲」

花600多元購票與男友進場的廣州旅客曾小姐說，原視坐熱氣球升空為三日兩夜訪港之旅的「重頭戲」，對體驗取消感遺憾，但現場氣氛可接受，她亦消費了數百元。市民何小姐說前晚獲悉升空體驗取消，笑言「已有中伏感覺」，認為難以音樂或特技車表演取代。

來自澳洲的Hayley說一家四口花約2000元購票入場，她認同「安全為上」取消升空體驗。居港的她說活動延遲令其時間失預算，下班後接小朋友放學再趕來，未料到場仍需等候活動開始，小孩耐性有限，加上天氣熱而感疲倦。

江玉歡質疑活動「名不副實」應允退款

身兼律師的立法會議員江玉歡昨晚到場，質疑活動以「熱氣球節」作招徠，放置熱氣球空間卻較飲食及其他表演區域小，部分熱氣球不時碰撞，效果不理想。她說在英國，坐熱氣球升空最多收費20英鎊（約210港元），甚至免費，而今次收費卻要逾800元，活動取消升空體驗後「名不副實」。她說主辦方應讓消費者可選擇退款，認為主辦方未曾公布無把握可獲批准載客升空，這足以影響交易決定，或違反《商品說明條例》的「誤導性遺漏」。

林正文表示，乘熱氣球升空為活動銷售重要條款及宣傳重點，若活動開始前已得知無法取得相應牌照，應主動盡早通知消費者；主辦方若依賴條款及細則的保障條文免責，任由消費者到場，情况非常不理想。

林又說，主辦方雖在條款列明「保留最終決定權」及「可無條件拒載」等細則，但根據《商品說明條例》及《貨品售賣條例》，商戶不可違反銷售說明，就算有免責條款，仍須符合《管制免責條款條例》的「合理標準驗證準則」，即非免責條文「說了算」，亦要考慮其是否合理，例如主辦方事前有多大程度知悉無法達成銷售重點、買賣雙方的議價能力，以及消費者事前是否理應知道有關條文的適用範圍等，商戶不一定能按免責聲明而拒絕退款。

