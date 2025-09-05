反恐二案 拘捕警曾裁非誠實 辯方申作盤問遭拒

拘捕第三被告吳子樂的警員沈鴻源為本案控方證人之一。今年2月，法庭在陪審團避席下處理辯方盤問方向的爭議，涉及裁判官在一宗反修例襲警案拒納沈的證供。

涉反修例案 辯方指警講大話

辯方大狀梁耀煒申請引用襲警案判決，在本審訊盤問沈鴻源。辯方稱該案被告傷勢嚴重，時任裁判官鍾明新裁定沈一定察覺到傷勢，惟沈作供時沒提及被告頭撞硬物，加上沈的供辭與照片、醫療報告等有矛盾，沈肯定「講大話」。辯方表示，裁判官不接納沈的證供，基於兩宗案件涉及警員用暴力的指控，「係同一個控方證人，同一個拘捕警員」，要求引用該案件盤問。

控方資深大狀林芷瑩反駁，裁判官無裁定沈說謊或毆打被捕人，只是對沈的口供有疑慮，辯方不應用來盤問。陳考慮後表示，沈在該案供述被捕人流鼻血，但無提及他頭撞硬物，未能解釋傷勢來源，所以裁判官拒納沈的版本。陳官同意控方所指，裁判官無裁定沈說謊，亦無裁定沈行為不當，僅因其說法和證據有矛盾而不能完全接納沈是誠實可靠證人。

官稱無裁說謊 只說法矛盾

陳官下令辯方不得在盤問階段向沈指出襲警案的情節，若沈作供否認對被捕者使用暴力，「已經係一個終局」，辯方不可引用舊案盤問。及後於陪審團在場下，辯方質疑沈將吳子樂頭部塞入馬桶並冲水，沈否認。

翻查資料，上述襲警案與2019年8月3日黃大仙示威有關。男生譚皓宇被指被捕後在警車用頭撞沈鴻源，裁定襲警罪不成立。裁判官表示，沈未能解釋男生上車前無恙，上車後卻出現鼻部骨裂及頭部瘀傷等傷勢的原因，認為沈非誠實可靠。