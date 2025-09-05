明報新聞網
要聞

超時六成審160日 有陪審曾言辭任

【明報專訊】本案去年11月開審，法庭預留100天審期，設7女2男陪審團，審訊最終於第160天完成所有裁決前法律程序，包括舉證、結案陳辭和引導陪審團。在案件踏入尾聲時，陪審團至少兩度就進度提出關注，有人要求增加津貼，有人表明如再次延期，會考慮辭任，最終陪審團在退庭商議4天後達成裁決。法官昨裁決後表示衷心感謝陪審團付出，形容他們為社會貢獻，下令他們終身毋須再擔任陪審員。

控辯雙方用了126天完成舉證，在結案陳辭階段，先後有陪審員去信法官談及對進度的觀察及感受，表達對一再延期失望，希望增加津貼。法官當時回應稱，已在其能力範圍把津貼加至最高。

有陪審員則稱進度對其構成壓力，明言若再度延期，或提出辭任。法官稱難批准辭任，但要求控辯雙方明確交代何時陳辭完畢。

官讚貢獻 允終身免役

法官陳仲衡昨裁決後說衷心感謝陪審團付出的時間和心力，強調這並非客套說話，並下令豁免9人未來再出任陪審員。他說昨午在內庭得悉即將有裁決後，「提醒自己要同大家講聲多謝」。陳官又引用英國前首相邱吉爾的名言，將之稍作修改，形容香港自有陪審團制度以來，「從沒有這麼少的人為這麼多的人作這麼大的貢獻」，而「這麼少的人」是指陪審團，「這麼多的人」意指香港社會。

