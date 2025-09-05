超時六成審160日 有陪審曾言辭任

控辯雙方用了126天完成舉證，在結案陳辭階段，先後有陪審員去信法官談及對進度的觀察及感受，表達對一再延期失望，希望增加津貼。法官當時回應稱，已在其能力範圍把津貼加至最高。

有陪審員則稱進度對其構成壓力，明言若再度延期，或提出辭任。法官稱難批准辭任，但要求控辯雙方明確交代何時陳辭完畢。

官讚貢獻 允終身免役

法官陳仲衡昨裁決後說衷心感謝陪審團付出的時間和心力，強調這並非客套說話，並下令豁免9人未來再出任陪審員。他說昨午在內庭得悉即將有裁決後，「提醒自己要同大家講聲多謝」。陳官又引用英國前首相邱吉爾的名言，將之稍作修改，形容香港自有陪審團制度以來，「從沒有這麼少的人為這麼多的人作這麼大的貢獻」，而「這麼少的人」是指陪審團，「這麼多的人」意指香港社會。