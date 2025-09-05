反恐受審零罪成 學者：日後控國安法

湯家驊：證串謀有一定門檻

湯家驊說，本案與屠龍小隊案均涉串謀罪，控方要證明各人參與串謀，例如製作炸彈以達成政治目的，入罪有一定門檻。他說，若被告協助製炸彈而不知道目的，理論上可循《刑事罪行條例》控告協助及教唆犯罪，但他不便評論檢控決定。他提到本案由陪審團審理，無法得知陪審員有否「犯錯」或偏心。

本案在國安法生效前發生。港大法律學院前教授戴大為認為，若同類案件再出現，控方可能引用《港區國安法》恐怖活動罪或《維護國家安全條例》起訴。他稱從兩宗反恐條例案件可見，陪審團是制衡控方起訴權的機制，目前未有國安案件由陪審團審理，陪審團制度應獲保留；若陪審團多次作無罪判決，控方應思考是否「太熱中於提控」。

楊艾文：陪審存疑

改控罪未必改裁決

楊艾文表示，從新聞報道來看，陪審團似乎認為被告參與涉案行為存有疑點，就算控告其他國安控罪，裁決未必會改變。他認為陪審團判部分人有罪、部分人無罪，似乎已妥善履行職責和恪守誓言，「未見陪審團試圖藉裁決發表政治宣言」，強調陪審團制度受《基本法》保障。

翻查資料，屠龍小隊案7人經審訊裁定反恐條例「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪不成立；另外3人吳智鴻、黃振強、彭軍壕開審前承認反恐條例控罪，最重判囚23年10個月。