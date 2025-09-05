明報新聞網
要聞

8男女涉策劃3爆炸 5人罪脫 陪審一致裁7人全脫反恐罪 3交替罪成

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，5男3女涉於2020年初製造炸彈或策劃3次爆炸，首兩次分別在明愛醫院及羅湖港鐵站內引爆，未造成傷亡；第三次策動爆炸前夕，警方拘捕該8人。各被告去年在高等法院不認罪，經過160天審訊，陪審團退庭商議4天，昨日一致裁定首7名被告就《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪名不成立。除被告何卓為、李嘉濱及張家俊就交替的「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪成外，其餘5名被告無罪獲釋。

8名被告依次為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。何培欣在罪脫後飲泣，罪成的何卓為及李嘉濱聞判後平靜，張家俊神色沉重。控方透露何卓為於2019年因刑事損毁罪被判緩刑，屬於緩刑期間干犯本案；李及張為初犯。法官陳仲衡押後案件至10月10日求情及判刑，其間為3人索取心理報告，另就有精神健康問題的張家俊索取精神科報告。

警：及時阻慘劇 將研無罪裁決

警方國家安全處警司張伯傑在裁決後見記者，稱警方在將軍澳炸彈襲擊前夕拘捕首腦及骨幹成員，另搜出4個土製炸彈和超過兩噸炸藥原材料，及時阻止必然導致嚴重傷亡的慘劇。警方將與律政司研究部分被告的無罪裁決。被問到有被告在審訊中投訴遭警暴，張稱法官在正審前已裁定相關被告的口供是在合法框架下所獲取。

案中首次爆炸發生於2020年1月27日，明愛醫院急症室男廁冒白煙，其中一個廁格馬桶底有火種；第二次爆炸發生於同年2月2日，清潔工在羅湖站尾卡車廂拾獲一個環保袋，內載裝置被取出車廂後在月台上引爆。警方爆炸品專家指出，首次爆炸中使用一枚硝酸鹽土製炸彈，能產生火焰和煙霧；另一次爆炸中混入硫磺，可引發高溫，但引致傷亡的可能不大，惟控方強調，若在密封車廂內引爆會導致嚴重傷亡。

最後一次事件原擬於3月8日悼念墮斃科大學生周梓樂的晚上引爆設於將軍澳尚德邨停車場外重約20公斤的炸彈，警方在前一晚拘捕眾被告。控方指李嘉濱在行動前駕車到場「踩線」，其間與同伴說「仲諗緊加唔加絲帽，或者加螺絲先」，對話被行車紀錄儀錄下。控方引述專家證供，指混合螺絲的爆炸會增加殺傷力，認為該炸彈不單會傷害警方，更會傷及聚集在停車場外約200名市民。

辯方稱警「打嚇𧨾」 證據不可信

控方在審訊中傳召65名證人，當中60人為警務人員，大部分為案發時跟蹤及拘捕被告的警員。控方舉出指控各被告的證據，包括何卓為及李嘉濱租用的大角嘴宏創坊單位內藏炸藥；張家俊的電腦檢獲軟件開發檔案，當中的代碼可製作羅湖站無線電爆炸裝置，並利用遙控引爆；以及相關手機信息反映各被告角色。

辯方質疑證據不可信，又稱首4名被告遭警員「打、嚇、𧨾」下錄取口供及交出手機密碼，例如吳子樂被警員將頭按入馬桶內不斷冲廁。楊怡斯被指放置羅湖站炸彈，辯方稱警方未能在楊的電子裝置內檢取任何與案有關內容等。何卓為和張家俊均自辯，何聲稱因經濟拮据，將單位租予示威者擺放物資；張手機內雖有炸彈設計圖，但該圖只涉9公斤炸藥，與控方指控的20公斤炸彈不脗合。

官曾答陪審 反恐罪須證能致命或重傷

陳官引導陪審團稱，若信納被告在威逼利誘下錄取口供及交出手機密碼，則不能考慮相關證供。陪審團退庭期間，一度發問首控罪與交替控罪有何不同。陳官解釋，首控罪指被告有意圖且該爆炸裝置能夠致命或使人遭受嚴重傷害，嚴重傷害可以是燒傷、斷肢或內臟受損等，此需陪審團自行釐定；交替控罪則指爆炸的性質相當可能會危害生命或財產。

【案件編號：HCCC 186/22】

