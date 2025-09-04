明報新聞網
要聞

採訪手記：凌晨集合奔走觀禮 手機「中暑」

【明報專訊】為順利採訪閱兵儀式，一眾記者凌晨3時許已從各處向梅地亞新聞中心集合。雖然呵欠連天，大家充滿好奇，很多參加過兩三次閱兵儀式的「老記」也期待新型軍備。

接待記者的車隊早上浩浩蕩蕩通過長安街，車輛停在距觀禮台一公里外的西城區煤市街，落車後很多人展開「競走賽段」。一問才知大家都不清楚昨日是否有升旗儀式，想趁太陽還未升起，趕快跑去廣場看升旗。記者也加快腳步，5時40分到達觀禮台，一陣整齊的腳步聲響起，三軍儀仗隊步入會場（觀眾席在天安門廣場旗杆周圍），大家紛紛起身拍照。

正當想在朋友圈分享第一批打卡照片時，才發現因為現場人數太密集，手機信號時有時無。

閱兵分列式舉行期間，觀禮台驚呼聲此起彼落，大家掏出手機拍照，掌聲不絕。最受歡迎的方隊是核導彈方隊，「打擊範圍覆蓋全球！」廣播解說8個字一出，全場驚呼喝彩。空中梯隊也受觀眾極大關注，把手機、相機對準灰濛濛的天空，逆光追拍轟鳴而過的軍機。

北京昨日艷陽高照，體感超過35℃，記者手機因為過熱好幾次「hang機」。新聞中心派發的「補給包」裏，朱古力已融化，內裏另有「酸梅湯電解質水」可解暑，北方人大多覺得草藥味太重，但喝慣涼茶的香港記者均表示「幾好飲」。

鴿落地喘氣 觀眾餵飼

閱兵結束後，廣場飛落許多鴿子，趴在地張着嘴，喉頭聳動喘氣，疑似「中暑」。路過觀眾給牠們餵水和麵包碎屑，照顧這些和平鴿。

明報記者

（抗戰勝利80周年）

