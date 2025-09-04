明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

無人作戰時代 「鐵三角」剋星亮相 彈炮激光微波「軟硬」反制 官媒：技術世界前沿

【明報專訊】抗戰勝利80周年大閱兵展示了大批無人作戰裝備，包括有「忠誠僚機」之稱的攻擊11大型隱形無人機。同時，反無人機「鐵三角」——激光、微波、彈炮也在閱兵場上亮相。官媒稱這些解放軍現役武器，表明中國的新型反無技術走在世界前沿。專家指出，此次閱兵顯示了中國正擁抱無人機作戰時代。

明報記者

反無人機方隊受閱的「反無彈炮系統」（反無人機導彈高射炮合一）、高能激光武器、高功率微波武器等成體系建設，綜合運用「彈、炮、光、波」手段，可攔截無人機、巡飛彈等目標。既能軟殺傷，又能硬摧毁，是反制無人機的強大「鐵三角」。

其中，反無彈炮系統利用導彈射程遠、打擊精度高的優勢，結合防空炮的密集火力，適合打擊一些戰役級別的巡飛彈或自殺式無人機。而外形呈現「品」字形的高能激光反無武器，據央視指出，能通過發射高能光束毁傷目標，戰鬥中，沒有爆炸聲、沒有火光，發射即到達，是一款無限發射的新型武器。

至於高功率微波武器同樣是一種定向能武器，透過定向釋放高能量的電磁波輻射，破壞無人機內部的電子元器件，使其失效或燒毀。這款武器可以有效毁傷蜂群無人機等多個目標。軍事專家王雲飛稱，這兩種反無裝備參加閱兵，意味在實戰化訓練中發揮了優異性能，展現中國的激光和微波反無技術走在世界前沿。

新型坦克裝「反無」武器

這次閱兵展出的無人裝備種類繁多，包括可與戰機並肩飛行，協助其攻擊的攻擊11無人機，還有大批機械狗。此外，在100式新型坦克上，亦添加了預防無人機的武器，加強坦克裝甲車在無人機時代的生存能力。

專家：烏戰見戰場轉變 閱兵顯國防觀改

軍事專家倪樂雄向本報指出，此次閱兵全面展出了中國近幾年國防建設的重要豐碩成果。最重大的意義是，中國的國防建設已跟上世界最前沿的作戰格局，「在這次閱兵中，看到傳統坦克的比例相對減少，反映了中國國防觀念的變化」。

倪解釋，在過去3年的俄烏戰場上，傳統作戰樣式基本消失，各國原來是巨艦大炮，現在變成了依靠無人機和榴彈炮實施遠程打擊。「幾百個坦克展開往前衝，沒有意義。一個由單兵操控的、廉價物美的無人機，就能以小博大，精準摧毁坦克。」在海軍戰場上，沒有常規海軍力量的烏克蘭，在黑海取得戰略優勢，亦印證了傳統海戰發生變化，大型軍艦似乎效能降低。

「無人化戰場是未來的趨勢，無人機技術跟反無人機技術和最重要的軍事技術。」倪樂雄稱，這對所有國家的國防戰略產生顛覆性的變化，例如朝鮮亦因在對烏戰場上受到重挫，認識到未來戰爭的趨勢，希望來華尋求幫助。

倪表示，反無人機技術有多種，但各有局限，「例如激光在下雨無法使用，微波還要靠發電，打上去需要一分鐘」。至於這次閱兵中展出的無人機裝備，他認為已躋身世界一流，但最終仍要看實戰檢驗。他還稱，建設人工智能軍隊是戰爭無人化趨勢使然。

（抗戰勝利80周年）

相關字詞﹕抗戰勝利80周年 閱兵 無人機 反無人機 反無人機方隊

上 / 下一篇新聞