明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

分析：學者稱「以史明智」 亮劍彰「止戈為武」

【明報專訊】紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會昨於北京天安門廣場舉行。閱兵儀式中，多種新式武器首次亮相，引起外界關注。學者認為，中國紀念抗戰是為「以史明智」，展示新式武器表明「止戈為武」理念。

觀禮者：台代表呼祖國萬歲

在現場觀禮的中國抗日戰爭史學會會長王建朗表示，觀禮現場氣氛熱烈，尤其是台灣代表，有人興奮得直呼「祖國萬歲」。他認為，銘記歷史是為了「以史明智」，警示當下，開創未來。國家主席習近平昨日於紀念大會講話指出：「歷史警示我們，人類命運休戚與共，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演！」

習近平還指出：「今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇。中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。」

各地衝突不斷 習傳捍和平信號

北京大學國際關係學院教授王棟認為，這句話一是體現出中國領導人對時局的判斷，二是傳遞中國捍衛和平的信號。「當下戰爭的風險是存在的。一些國家的霸權主義行徑加劇了地緣政治的緊張。」

中山大學國際關係學院非傳統安全研究中心主任孫興杰認為，俄烏衝突仍持續，中東也戰火不斷，國際形勢處在十字路口，安全、發展、文明、治理等方面都較脆弱。

「此時舉辦紀念活動，傳遞中國堅決捍衛和平的信號，意義重大。」王棟說。「不僅讓全國人民和世界牢記歷史正義，銘記中國為世界反法西斯戰爭所作出的巨大貢獻，也是向世界發出和平號召。」

無人隊亮相 展新型戰爭能力

本次閱兵中，軍事航天部隊方隊、網絡空間部隊方隊、信息支援部隊方隊都是首次亮相，還設置了陸、海、空無人作戰方隊和反無人機方隊等。孫興杰認為，這體現了中國軍事力量新佈局。從俄烏戰場、中東戰場可看到，現代戰場更看重態勢感知能力，講究精準打擊，這次閱兵展示了中國順應新戰爭形態的能力，以及軍事作戰的理念、武器裝備系統的革新。「習近平在講話中提出『加快建設世界一流軍隊』，一流軍隊一定要順應變化，尤其是戰爭的新變化新發展。」

孫興杰續指出，中國軍隊講究「止戈為武」，即能阻止戰爭才是軍事實力的真正體現。他認為，展示武器裝備並非「秀肌肉」，而是通過展示實力以威懾。他說，俄烏衝突後，美俄在全球戰略平衡方面出現一些鬆動，中國這種力量的展示有助全球的戰略平衡和穩定。

特約記者 鍾健

（抗戰勝利80周年）

上 / 下一篇新聞