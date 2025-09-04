明報新聞網
要聞

習近平：不畏強暴 堅持和平 囑解放軍堅決維護領土完整 中俄朝領袖首同框

【明報專訊】紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會昨上午於北京天安門廣場舉行，中俄朝三國元首歷史上首次同登天安門城樓。國家主席習近平於演講指出，中華民族不畏強暴，人類正面臨和平與戰爭的抉擇，中國堅定站在歷史正確一邊，堅持走和平發展道路。他同時要求解放軍堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作更大貢獻。

王佩凡 陳灝 鄧宗弘 北京直擊

26外國首腦登城樓閱兵

9月3日是中國抗戰勝利紀念日，適逢抗戰勝利80周年，繼2015年後國家昨在天安門廣場第二次舉行紀念大會。習近平與26位外國元首、政府首腦同登天安門城樓，俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩分別站在習近平右及左，中國現任及退休領導人於天安門城樓觀禮。

稱抗日艱苦卓絕 民族犧牲拯人類

紀念大會首先由習近平作主旨演講。他強調，隆重紀念抗戰勝利80周年目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。習近平指出，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭；在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。「中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻。」

習近平表示，各個國家、各個民族只有平等相待、和睦相處、守望相助，才能維護共同安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演。「中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族……今天，人類又面臨和平還是戰爭、對話還是對抗、共贏還是零和的抉擇；中國人民堅定站在歷史正確一邊、站在人類文明進步一邊，堅持走和平發展道路，與各國人民攜手構建人類命運共同體。」

演講中，習近平特別強調，解放軍「始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊」，要求全軍將士「忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整」，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐，為世界和平與發展作更大貢獻。

學者：提主權釋勿阻兩岸統一信號

10年前紀念抗戰勝利70周年演講中，習近平稱解放軍「是人民的子弟兵」，要求全軍將士「忠實履行保衛祖國安全和人民和平生活的神聖職責」。聯繫到中國正展開軍隊反貪腐行動，此次突出「信賴」被視為有安撫之意。中央社引述中國人民大學教授兼國家發展與戰略研究院研究員李慶四分析，演講特地提到國家主權、統一、領土完整，是面向台灣，包括對台獨分子釋出不要阻撓兩岸統一的強烈信號。

習近平講話結束後，歷時70分鐘的閱兵儀式開始。本次閱兵總指揮是中部戰區空軍司令韓勝延中將，而往年的首都閱兵，總指揮均由所在戰區（舊為軍區）司令擔任。

在軍樂聲中，習近平乘紅旗檢閱車沿長安街依次檢閱地面徒步、戰旗、裝備方隊。隨後，空中護旗梯隊率先亮相，揭開閱兵分列式序幕。這次共45個方（梯）隊受閱，既有核常兼備、全域懾戰的戰略打擊群，亦有展現科技的無人作戰系統裝備，部分武器首次亮相，引發各界關注和解讀。

閱兵在放飛8萬隻和平鴿、8萬個氣球後結束。當天中午，抗戰勝利80周年招待會在人民大會堂舉行，同一場地晚上舉行《正義必勝》文藝晚會，習近平等人出席。

（抗戰勝利80周年）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

