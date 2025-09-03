明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

政府團較10年前龐大 劉兆佳：反映中央重視港

【明報專訊】抗戰勝利80周年閱兵儀式今早在北京舉行，撇除以人大代表及政協身分上京的約200人，特首李家超昨早率領約360人的香港代表團出發赴京，政府團較上次抗戰勝利70周年閱兵團多近80人，當中包括兩名司長、全體政策局長、多名行會及立法會議員。據立法會資料，89名議員中有56人今天不在港。有份上京的全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次香港代表增加反映中央很重視香港。

政府團360人 56議員離港

根據政府刊憲及個別政策局回覆，財政司長陳茂波、律政司長林定國、全體政策局長會上京觀禮；警務處長周一鳴等昨早亦現身機場赴京。對比2015年的抗戰勝利70周年閱兵，香港代表團共287人，時任特首梁振英、時任政務司長林鄭月娥及時任律政司長袁國強、6名局長亦上京。至於議會代表，上次約30名議員獲邀，根據立法會秘書處昨天發出的每日活動表，共56名立法會議員今天不在港，包括各事務委員會正副主席，惟財經事務委員會副主席蘇長荣不在離港之列；大部分人昨日離港，明天回港。

譚耀宗：閱兵顯熱愛和平兼做好國防

有份出席閱兵的全國港澳研究會副會長譚耀宗及顧問劉兆佳均向本報表示，今次香港代表名額增加、全體局長獲邀出席，反映中央政府非常重視香港；又說各政策局有常秘及副局長，立法會正在休會，相信多名官員、議員短時間離港不影響政府運作。今次香港代表團名單不如上次般對外公開，劉兆佳稱香港代表本身無收到團員名單，而他觀察絕大部分獲邀的人代、政協均抵達北京。

劉兆佳又說，今次是中國歷來最大規模閱兵，有意展示軍事超級大國地位、警告外部勢力勿誤判其軍事實力。譚耀宗亦認為「中國仍面對不少打壓，（閱兵）可告訴別人中國熱愛和平，但同時做好國防準備」。

王滬寧：銘記港澳台同胞不畏犧牲

各香港代表昨分批赴京，下午約340名港澳台代表在北京飯店參與座談會，全國政協主席王滬寧會上表示，國家「永遠銘記港澳台同胞和海外僑胞不畏犧牲、血灑疆場的英雄氣概」，稱未來要堅持「一國兩制」、愛國者治港澳原則和「九二共識」，堅決反對外部干涉。座談會由中央統戰部長李干杰主持，全國政協副主席梁振英、港澳辦主任夏寶龍亦列席。

閱兵儀式今早9時舉行，據了解，各香港代表被安排今日凌晨約4時吃早餐、約5時安檢，隨後到現場等候儀式開始。觀禮者不可戴太陽眼鏡，到場後將獲派有水、鴨舌帽的物資包，部分人將參與今晚在人民大會堂舉行的文藝晚會。大部分人將乘搭明天下午的航班回港。

部分議員昨在社交平台稱已抵京準備觀禮。身兼人代的梁美芬稱前日抵京，「心情雀躍，百感交集」，形容「中華民族歷經苦難走向輝煌」。人大常委李慧琼到埗後參觀長安街的花壇。

（抗戰勝利80周年）

上 / 下一篇新聞