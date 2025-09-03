明報新聞網
要聞

習五閱兵 出席首腦史上最多 被視象徵「全球南方」團結 模塊化武器矚目

【明報專訊】中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大閱兵今早在北京天安門廣場登場，這是國家主席習近平以最高領導人身分第五次閱兵，齊聚天安門城樓觀禮的外國元首或政府首腦達25個也是中國閱兵史上最多，在習近平前天在天津首次提出全球治理倡議後，被視為深具「全球南方」團結一致的象徵意義。而今天展示的中國軍隊現役先進武器屬於模塊化編組、隨時能戰，更是備受各界矚目。

王佩凡 陳灝 鄧宗弘 北京直擊

京城有人3日居家辦公 有提前買餸

「我們公司已經發了通知，要求大家這三天都居家辦公。」由於工作地點在受閱部隊將會通過的國貿，白領珊珊說，基於交通管控，公司要求大家不用到公司上班，「可以在家看閱兵了」。公主墳一帶有兩個大型商場昨晚提前收店，職員稱商場門前是閱兵必經之路，「4日（明天）下午後就會恢復正常」。

北京人民儼然已習慣了這種世界級會議的舉辦。網約車司機師傅是個老北京，「這兩天都正常開（車），避開封控的道（路）兒就行」。一名在前門西河沿街「住了一輩子」的長者在家門口悠閒抽煙說，已提前買好餸，這幾天不擬外出。帶着鳥籠的大叔開玩笑說今天要把他的鳥與和平鴿一起放飛。

演講料強調華對二戰勝利貢獻

抗戰勝利紀念活動上午9時開始，習近平將發表主旨演講，預料他將回顧日本侵華歷史，強調中國對二戰勝利的貢獻，闡述維護戰後國際秩序、改革全球治理體系等中國主張。閱兵和上合天津峰會是中國今年最重要主場外交舞台，數十名外國首腦級以上領導人訪華。截至昨日，習近平用3天時間與22個國家領導人舉行雙邊會晤，絕大多數是「全球南方」國家。

習近平發表演講後，為時70分鐘的閱兵儀式正式展開，首先是習乘檢閱車檢閱列陣長安街的部隊；隨後開始分列式閱兵，空中護旗梯隊、地面徒步方隊、地面戰旗方隊、地面裝備方隊、空中梯隊依次沿長安街通過天安門廣場。

這次閱兵編設45個方（梯）隊，比10年前少5個。裝備方隊、空中梯隊最受矚目，料除了具備核打擊能力的洲際彈道導彈，還有多款高超音速彈道導彈和巡航導彈，例如「航母殺手」鷹擊21高超音速反艦導彈、東風17導彈的改進款等。飛機方面，隱形戰機殲35和殲15T兩款艦載機，以及雙座版、具更強電子能力的殲20S會現身天安門上空。

新型無人潛航器或首亮相

防空系統有神秘的紅旗29陸基中段反導系統可能亮相，它被形容為「衛星獵手」，能攔截500公里高空導彈及低軌道衛星。一款從未見過的新型超大型魚雷形無人潛航器，是閱兵一個關注點，其中編號「AJX002」的一款長18至20米。新一代坦克及大量無人武器系統也是外界感興趣的看點。

閱兵結束時，紀念大會最後環節是放飛和平鴿和氣球，與10年前紀念大會放飛7萬隻白鴿、7萬個氣球對比，這次向京城鴿友徵集了8萬隻白鴿，準備8萬個可降解氣球，作為象徵中國人民珍愛和平、開創未來的空中儀式。

（抗戰勝利80周年）

