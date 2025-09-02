明報新聞網
要聞

53小學縮班 47校開1班小一 「淨減」班數少去年一半 教界：顯積極拓生源

【明報專訊】本港適齡學童人口持續下跌，學界近年憂慮「縮班殺校」危機。《小學概覽2025》昨日出版，顯示全港448間官津小學中，53間本學年需要縮班，佔11.8%；計及部分學校加班，全港小一班數「淨減」13班，較去年淨減26班少一半。津貼小學議會主席張作芳認為反映學校積極開拓生源，但料學界仍需「捱多段寒冬」。《概覽》另顯示本學年有47間官津小學只開1班小一，有14間小一班數「2變1」，逼近「殺校邊緣」。

37校擴班 加共42班 觀塘區縮班最多

《概覽》臚列全港逾500間小學的班級結構、課程特色等資料。本報比對上學年（2024/25）及今學年（2025/26）全港官津小學的小一班數（即今年3月或4月批核的小一班數），發現53間（11.8%）學校縮班，當中51間小學各縮1班、兩間縮兩班，合共縮55班。同時，37間官津小學擴班，加共42班，深水埗區郭怡雅神父紀念學校由上學年小一只設1班，今學年大增至4班。該校原址青衣，2022年獲批4.5億元重置到深水埗，新校舍料明年3月啟用。

按18區校網劃分，觀塘區「淨減」7班、縮班班數最多，其次是元朗和離島（見表）。值得一提是離島區有兩間學校各縮兩班，分別是嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學及東涌天主教學校；翻查資料，兩校均在上學年應教育局要求在小一臨時加班以應付當區入學需求。教育局昨重申，學齡人口下降是「結構性」，會持續留意學生人口變化，支援業界及早規劃。

「淨減」班減少 學界料關推「留學香港」人才計劃

張作芳表示對縮班數字不驚奇，指本港出生率低，適齡學童人口要到2029年後才回升。對於淨減班班數減少，她料跟政府推動「留學香港」品牌有關，提到本港近年多辦教育展，吸引不少國際和內地生來港讀書。她認為人才計劃亦有助學校收生，稱近年多了受養子女隨父母來港升小學。

觀塘區閩僑小學今年被削1班，校長葉淑婷稱該區老化、整體適齡人口跌，部分學校面對收生困難，但她說該校無此問題，上年度單計自行收生階段已近滿額，曾向當局投訴，盼爭取加班，惟不受理。葉又稱當區幾間學校近年搬到大校舍，其後獲派更多班小一，不排除加劇收生競爭。至於當區日後縮班情况，她預視「嚴峻」，但留意到區內近年有舊樓重建，料完成後可帶動新生源。

西貢區淨增6班「或有水分」

另一方面，西貢區本學年的小一班數淨增6班。被問到「逆市」擴班原因，西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良估計，因近年區內多個住宅項目落成，但他說班數增長或有「水分」，指《概覽》的數據只截至4月，不排除部分學生近月放棄學額，轉投直資或國際學校。他指區內今年獲擴班的學校，除新開的安博官小，其他均屬「中游學校」，料收生仍有變動，確實開班數有待月中「點人頭」後確定。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕收生 開學 小一 縮班 縮班殺校 小學概覽

