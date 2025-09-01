天井助聚人聚焦 學者倡重建保留

房署：

華富北社區設施考慮中庭設計

翻查資料，華富邨分3期重建，第1b期涉及華建樓，以及華富二邨的華昌樓與華泰樓，調遷住户至華樂徑及華富北接收屋邨，分別於2027至2028年及2030年上半年入伙。

「天井大王」項目團隊負責人、英國列斯大學社會學及社會政策學院講師黃培烽獲康文署「非物質文化遺產資助計劃」的「社區主導項目」資助68.3萬元，去年及今年推行「研究及紀錄華富上邨的盂蘭勝會」及「傳承華富邨的盂蘭勝會（2025年）及共同想像其未來」計劃，用於去年製作紀錄片、今年舉辦盂蘭勝會等。

黃培烽稱，華富二邨的天井設計令居民能聚焦觀看祭祀儀式，氣氛更濃厚，盂蘭勝會亦毋須搭棚舉辦，只要在天井上方掛起帆布就能成為一個獨立空間，開支較搭棚少，形容屬「民間智慧」，故建議房屋署規劃重建時至少一座大廈保留天井。不過他亦擔心即使天井仍在，隨着原有居民遷出，盂蘭勝會或會失去原貌，「如果日後轉了另一種形式、變成嘉年華，這樣還是否非物質文化遺產？」

井形公屋常見於1970年代屋邨，後來流行「Y形公屋」、「和諧式公屋」。被問到現時再用天井設計是否不合時宜，香港建築師學會會長劉文君解釋，當年隨着公屋需求增加，公屋需向高空發展，若在高樓採用井形設計，高層單位採光欠佳，亦有私隱等問題，故採用其他設計。她認為是次重建為房屋署提供契機思考如何善用空間承傳盂蘭勝會，例如讓市民能坐着看儀式。