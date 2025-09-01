明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

華富盂蘭勝會停辦5年復見 邨民憂重建後難重現

【明報專訊】昨日踏入南區華富邨華泰樓， 一兩層樓高的紙紮「大士王」屹立天井中庭，意味停辦5年的華富上邨盂蘭勝會今年復辦，「大士王」（又名「鬼王」）神情威嚴而「親民」，樓上居民只要行至走廊，即可看到「大士王」。不過，華富邨重建在即，有前互助委員會主席相信重建後居民各散東西、欠缺場地，預料盂蘭勝會無法再辦；邨內5項孟蘭勝會獲列為香港非物質文化遺產清單，或因重建要告別街坊。

華富分成兩邨，華富二邨1970年起入伙，華昌樓、華翠樓、華興樓、華景樓、華生樓及華泰樓6座大廈皆設盂蘭勝會，儀式各有不同，大致遵從本地傳統，皆由互助委員會負責舉辦，除了華興樓，其餘5座大廈的盂蘭勝會均於2014年獲列入香港「非遺」清單，至2019年仍有舉辦。

3廈助「天井大王」復辦

資源有限規模減

不過，受新冠疫情影響，加上當時的民政事務局宣布所有互委會須於2023年1月1日前解散，盂蘭勝會停辦。直至「天井大王」項目團隊今年獲政府資助舉辦盂蘭勝會，並有華昌、華泰及華生樓居民代表襄助，活動復辦，但礙於資源有限，僅在華泰樓舉辦，規模大減。

由於華富邨臨海，個別大廈的盂蘭勝會會設「拜水鬼陣」儀式，以炭爐招待「水鬼」，讓他們烘乾身上的水再分衣施食。昨日先有喃嘸師傅開壇、「點飛馬」，事後安排師傅上樓逐層念經。當天色漸暗，便是喃嘸師傅「破地獄」之時，他們伴隨鑼鼓聲起舞，尾隨數名捧着神主牌的街坊代表，再由喃嘸師傅跳火、誦經，燒掉祭品、神主牌等。

街坊昔指天井「空寥寥」

互委會主席創掛串飾物

從天井中庭仰望，居民昨日拉起帆布為「大士王」遮風擋雨，出錢贊助活動的街坊則會獲「金榜題名」；現場掛滿一串串衣紙，有星形、花狀等款式，燈光照射下顯得金碧輝煌，美麗背後是華泰樓前互助委員會主席陳女士於盂蘭勝會前夕，花約兩個月在互助委員會辦事處舊址默默耕耘。

陳女士其實信奉西方宗教，但街坊希望藉盂蘭勝會安撫鬼魂，為了令他們感到「心安理得」，經詢問教會，便當作居民活動籌辦勝會。被問到為何華富二邨盂蘭勝會有掛串飾物，她笑言是自己出任互助委員會主席時首創（即2001年後），憶述當年有街坊反映天井上方「空寥寥」，建議製作掛飾增添熱鬧氣氛，擅長手工藝的她於是答應，採用7至9個衣紙款式組成掛串。

對於未來能否再辦盂蘭勝會，陳直言「重建是無辦法做這些，一定要有個地方」，而且屆時新的華富邨居民已非舊街坊，料難以動員居民籌備勝會。有份摺衣紙的華昌樓居民劉太慨嘆面對重建最不捨街坊，希望能延續華富邨盂蘭勝會，讓「大士王」保佑街坊平安。

被問到重建後如何繼續保育邨內盂蘭勝會，康文署表示期望結合已進行的保存紀錄和華富邨居民繼續參與盂蘭勝會活動，「延續該等非遺項目的生命力」，並提醒地區團體或社會人士可循「非遺資助計劃」的「社區主導項目」申請資助，主辦有關儀式或推廣活動，又或提供培訓課程和實踐機會栽培「生力軍」傳承。

明報記者 蔡穎琳

相關字詞﹕大士王 破地獄 非物質文化遺產 華富邨重建 華富邨

上 / 下一篇新聞