術後現併發症 遺屬上月電視投訴

院方內部調查：非死於醫療事故

無綫節目《東張西望》8月曾播出3集死者家屬的訪問，死者兒子張先生稱母親去年患胰臟癌，於港島一間醫院先後接受12次化療，正準備接受電療，今年2月突然吐血，需送往將軍澳一間醫院求醫，經檢查及治療後已止血，打算回到港島一間醫院接受電療；不過，主診醫生指張母情况急切，必須接受手術，否則可能引發敗血病，家屬遂同意母親接受手術。

張聲稱手術前從未收到手術風險資訊，母親接受手術期間，他接到主診醫生來電，稱母親心臟曾停頓20分鐘，經搶救後恢復心跳，但出現嚴重內出血，未能止血。張提到，主診醫生曾稱母親血壓回升便能接受止血手術，但血壓上升後，對方又稱母親不適合做手術；10多小時後，家屬得悉母親因血壓問題不能注射止痛藥，由於不忍母親捱痛，家屬同意為她注射嗎啡，母親其後離世。

張續稱，院方開出的死亡原因包括肝動脈假性動脈瘤、內窺鏡超聲波引導下膽道引流、無法進行手術的胰臟癌；他一個月後收到匿名電話和信件，指控主診醫生「太早及太進取採用新技術，懷疑醫生把病人用作訓練的實驗品」。家屬3月向院方投訴，院方4月底安排家屬與院方會面。根據該節目播出據稱會面錄音，主診醫生曾表示「這是個急性情况，亦是我的失誤導致她有出血問題，這方面我不否認」。

子質疑有手術同意書非母簽名

院方及後通知張，稱張母死於手術併發症，涉事醫生毋須負任何責任。張不接受結果，向院方申請所有醫療紀錄，發現5份手術同意書中有一份非其母親常用簽名。院方7月再安排會議，主診醫生沒列席；此前院方對家屬發出一份就投訴的書面回覆提到，主診醫生手術前已向病人解釋手術風險，強調病人當時清醒。