要聞

將院兩醫生涉泄病歷 一被捕 疑匿名向家屬指控執刀同事 文件涉其他病人資料

【明報專訊】末期胰臟癌女病人今年2月在將軍澳醫院接受內窺鏡超聲波穿刺手術後離世，其兒子其後收到匿名電話及多封署名「有心人」信件，當中提供其母住院及其他病人多份詳細病歷，並對操刀醫生 提出多項指控，病人兒子其後向無綫《東張西望》投訴。院方就涉事病人資料外泄調查，昨晚公布有員工未經授權閱覽一名病人的個人資料，並疑將列有其他病人資料的內部文件泄露予第三方，已就事件報警。本報從多於一個消息來源得悉，泄露病歷事件涉及一名顧問醫生及一名副顧問醫生，有人疑因個人利益披露病人資料，其中一名醫生已被捕。

本報昨晚向警方查詢案情，正待回覆。個人資料私隱專員公署則向本報證實，公署8月13日收到相關機構的資料外泄事故通報，公署已根據既定程序就事件展開循規審查。

消息稱犯案自利 顧問醫生請辭

因病離世的60多歲女病人患末期胰臟癌，今年2月因吐血而在將軍澳醫院接受手術，後因併發症離世。涉事病人兒子及後向《東張》投訴，並披露收到匿名電話及信件，包括其母入院7天的完整病歷，內容亦對操刀醫生提出多項指控，包括疑將病人當「實驗品」、手術出現併發症後無適當急救，以及沒將病人送至深切治療部等，建議家屬向醫委會投訴。

據了解，涉嫌未經授權閱覽及泄露病人資料一事涉及兩名醫生，分別為顧問醫生及副顧問醫生職級，涉事手術操刀醫生亦為一名副顧問醫生。消息稱，有人因個人利益向病人家屬提供病人及其他外科病人的個人資料。醫管局其後展開調查，因而揭發事件報警，消息指有人承認取閱病人資料。據了解，事件揭發後，該顧問醫生即時請辭。

將軍澳醫院發言人稱，調查後證實有員工未經授權閱覽一名病人個人資料（包括住址及電話）後，懷疑將列有其他病人資料的內部文件未經授權不恰當地泄露予第三方；院方高度重視事件，立即將個案通報私隱公署。由於事件可能涉及刑事和違反專業操守，院方已報警及向醫委會報告，將全力配合相關機構調查。

醫管局稱，涉事員工涉嫌違規違法，強調醫療病歷關係個人私隱，員工因職位身分獲授權使用臨牀醫療管理系統，只可作核准用途，除非事先獲得批准，否則不可隨意閱覽及向外披露。

院方強調，員工不應藉這些資料或紀錄獲取個人利益、侵犯他人權益或作任何未經許可個人目的用途；院方不會容忍員工未經授權為非臨牀需要閱覽病人個人資料，甚至泄露予第三方，有關行為嚴重破壞醫護人員專業誠信及損害醫患關係，一旦調查發現違規違法，必定嚴肅跟進。

林志釉：越權「吹哨」同屬不當

律師兼香港病人政策連線主席林志釉表示，一般而言醫生越權向病人提供資料屬不恰當，違反專業守則及法律，即使披露具有良好動機、即俗稱「吹哨」，亦屬不恰當，因無法確保對醫院及其他涉事醫生公平。他又說，涉事醫生原可向醫管局上級反映意見及向醫委會投訴，而非採用非法手段。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

