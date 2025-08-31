明報新聞網
要聞

滿65歲人口年增4% 其餘皆跌

【明報專訊】政府統計處公布新一份《香港的女性及男性—主要統計數字（2025年版）》，顯示香港社會人口老化持續，65歲及以上男女人口去年底按年分別增4.2%及增4.3%；64歲及以下的各年齡組別人口均呈跌勢。港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝昨回覆本報查詢稱，香港人口結構發展趨勢一直如此，出生率低、壽命愈來愈長，當老齡人口及年輕人口「頭重尾輕」，人口老化就愈來愈嚴重。

壽命增 男83歲女88歲

統計處上周五（29日）公布最新數字，65歲及以上人口過去3年持續增長，其中男性在2022年底按年增6.6%、去年底按年增4.2%；同期女性則分別按年增6.7%及4.3%。港人預期壽命過去3年亦呈升勢，2022年至去年期間，女性出生時平均預期壽命由86.8歲增至88.4歲，男性則由80.7歲增至82.8歲。

其他年齡組別人口則呈減勢。其中0至14歲組別，男女人口去年底分別按年跌4.9%及4.6%。15至24歲、25至64歲兩個組別亦男女均跌，按年跌幅由0.7%至3.4%不等。

結婚減3527宗 生育率續低

葉兆輝分析，0至14歲人口減少反映出生率持續下降，人均壽命延長亦令65歲及以上人口增加，此情况下勞動人口佔總人口比例減少，所需政府社福支援亦會相繼增加。他說，政府現時有措施便利長者於大灣區內地城市養老，同時有吸引人才措施應對情况。葉說，如人才計劃下的人才「留得低」，將有助增加本港勞動人口，紓緩問題。

另外統計處數字顯示，男女去年合計結婚數字減少3527宗。葉稱香港社會生育與結婚有關聯，料此情况下生育率會維持低水平。

