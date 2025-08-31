明報新聞網
要聞

駕駛座前限放兩通訊裝置 擬1‧25生效

【明報專訊】不少的士司機為方便經不同網約平台接客，會於車頭放置多部手機。運輸及物流局長陳美寶昨於網誌稱，下月將向立法會提交附屬法例修訂，規定司機駕駛時座前不可放置多於兩部流動電訊裝置，明年1月25日生效，適用於所有駕駛者。有的士司機工會稱業界普遍歡迎修例，認為「一部接單、一部看地圖及通訊」已夠用，限制數量可避免分心，保障駕駛安全。

修例最快本周呈立會

局方2022年7月曾向立法會交通事務委員會提出相關修例，一直未落實。當時政府擬立法規管車頭流動通訊設備不可多於兩部、顯示屏對角長度不可大於18厘米（約7吋）、任何放置在司機椅前面或司機在司機椅時以任何方式可看到的設備均納入規管，設備亦不可影響或阻礙行車視線。若違反規定，罰則與駕駛時手持流動通訊設備看齊，警方可發450元定額罰款通知書，案情嚴重可交法庭處理，最高可罰2000元。局方當時亦提到，會考慮是否禁止司機在車輛移動時以觸碰式操作設備。

據悉，當局下月向立法會提交的修例方案或調整早前擬議部分細節，但維持只可放置兩部設備，最快本周向立法會提交文件。陳美寶昨形容，當局是在平衡道路安全、業界營運需要及科技發展等多方因素後提出修訂。

的士工會稱夠用 倡勿只傳票

汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任梁達壯指出，有些司機為能時刻留意網約訂單，會在車頭放置多部手機和平板電腦，儼如「戰鬥機」，司機易分神，事實上「一部電話接單、一部電話看地圖及通訊」已夠用，相信大部分業界均支持規管。

不過，梁說現時有些司機會在平板電腦上一次過顯示多個網約平台界面，令一部平板電腦實際上等於三四部手機的熒幕，建議將來設備尺寸規管從嚴，原則上應只容許司機查看兩個屏幕頁面。梁又認為，只發傳票或阻嚇力不足，倡一旦違規已要交法庭處理。

學生車巴士貨車客將須繫安全帶

另外，局方2022年亦曾提出修例強制所有新登記的學生服務車輛、公共及私家巴士（包括專營巴士）的所有乘客位、私家小巴和貨車的後排乘客位，以及特別用途車輛的司機及乘客位必須配備安全帶，乘客在這些座位亦必須佩戴安全帶。陳美寶昨預告相關附屬法例修訂同樣下月提交予立法會，一致明年1月25日生效。

