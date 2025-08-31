新公屋研仿簡屋 物管NGO聯營 物業協會料可中小邨試行 成本未必增

攸壆路聘住戶做清潔保安

現時「簡約公屋」營運及管理服務要求有別於一般物管合約，不但包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋一系列社會服務，以及管理和營運配套設施。何永賢稱，元朗攸壆路項目入住率達100%，居民願入住是希望改善居住環境；而營運機構亦加強居民服務，現時30多名攸壆路項目住戶獲營運機構聘請，任職清潔工和保安等，部分亦獲鄰近學校和院舍聘用。

可物管標書擴服務加分

何又提到，攸壆路及牛頭角彩興路項目由物管公司與NGO合作營運的模式，值得考慮引入傳統公屋，如物管合約標書將服務成分擴大，或評分上調，讓營運機構提出新建議或服務可獲較高分等。

潘建良指出，簡約公屋物管及NGO合作的模式若在傳統公屋推展，好處是可為居民提供就業機會及窩心社區服務，較具規模NGO團隊服務廣泛和覆蓋面大。但他說，因簡約公屋居民非長期居住，入住傳統公屋者時間肯定較長；而物管和NGO進駐傳統公屋若干年若未能續約，更換新物管及NGO服務影響或較現時大，故房委會、物管公司及NGO需研判風險。

潘建良認為，政府可參考多年前屋邨管理由房署員工自組公司承接的做法，先撥數個戶數較少新屋邨做先導計劃，檢討後再逐步擴大。被問到合作聯營模式會否令公屋管理成本上漲，潘稱新模式可減省房署人員工作，對成本效益有正面影響。

樂善堂：助識別住戶社福需要

早前獲批營運啟德世運道簡約公屋項目的九龍樂善堂，總幹事劉愛詩向本報稱，過往傳統公屋管理着重物管、清潔、維修，而樂善堂作為社福機構，有專業社工、醫護人員等跨專業團隊識別住戶需要，並對潛在家庭危機做預防支援，認為雙方合作聯營可帶來協同效應，期望政府能在傳統公屋應用此模式，令市民受惠。

劉舉例，啟德項目正批核申請，申請者不乏少數族裔，物管公司未必熟悉相關語言及文化，樂善堂本身有服務少數族裔經驗，故派同事助申請人處理子女轉校等需要。她說，樂善堂亦營運過渡房屋，部分與物管公司合作管理，曾透過物管識別有意輕生長者、再由樂善堂支援，這種合作模式可讓居民感覺「不止有一間屋住，而是有社會關愛及服務」。

黃碧如：或擴物管權力 需思細節

物業管理公司協會前會長兼房委會建築小組主席陳志球表示，按簡約公屋營運經驗，物管公司及NGO合作模式絕對可行，有協同效應，推至新建公屋管理無不可。房委會資助房屋小組主席黃碧如則稱，新模式或令選擇社會服務的審批權轉移至物管公司，令物管公司權力擴大，倘推行要考慮細節。

