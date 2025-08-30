明報新聞網
要聞

男警疑被騙到詐騙園逃脫 政府證在柬將派員協助

【明報專訊】一名現役軍裝警員疑被騙到東南亞詐騙園區從事電騙工作，其間被棄於山邊，他隨之逃走，並在柬埔寨致電其駐守的馬鞍山警署報案室求助。政府發言人昨回覆查詢稱，警方已與相關人員取得聯絡，確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及了解事件。入境處接獲求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐柬埔寨大使館了解情况，並按當事人家屬意願提供意見及協助。

「母遇車禍」請假往廣西失聯

致電港所屬警署求救

據悉，涉事男警姓關，駐守馬鞍山警署，上周聲稱其母在廣西遇上車禍嚴重受傷，向上級請假離港前往處理，其後數天失去聯繫。至本周三（27日），馬鞍山警署報案室接獲數個無來電顯示的求救電話，對方說出姓名和警員編號，聲稱被人帶到柬埔寨詐騙園區後逃脫。

警隊內部流傳

騙徒見委任證怕麻煩棄山邊

至於該男警如何抵達柬埔寨，據警隊內部流傳，事主經廣西入境柬埔寨後，被騙徒發現他身上有警察委任證，對方擔心惹麻煩，將他棄於山邊，男警遂逃走，並致電回港求助。其在港家人因擔心他的安危，亦曾報案。

政府發言人回覆查詢稱，已與相關人員取得聯絡，確認他正身處柬埔寨，將派員到當地協助及進一步了解事件。入境處接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐柬埔寨大使館了解情况，並提供意見及可行協助。入境處會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持聯繫，跟進事件及按當事人家屬意願提供協助。

近年不時有港人被誘騙到東南亞從事非法工作。政府發言人表示，保安局一直高度重視有關個案，根據局方數字，撇除上述警員的個案，執法部門自去年至昨日共接獲29宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮、無法離開當地的求助個案，當中26人已回港，另外兩人毋須進一步協助及跟進。至於餘下一宗涉及在緬甸的求助個案，局方專責小組會繼續跟進。

相關字詞﹕入境處 保安局 警方 東南亞詐騙

