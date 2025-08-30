明報新聞網
要聞

外勞佔員工一成半 酒樓：違規不普遍

【明報專訊】尚苑宴會廳有限公司涉嫌聘請外勞、炒本地人而遭勞工處行政制裁，飲食業界相信違規情况不普遍。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠向本報稱，招聘外勞時僱主應已了解輸入外勞規定，較少違規。他說，其店現有28名外勞，有侍應及見習廚師，佔全店員工一成半，而聘用外勞與本地員工成本相若，惟現時難請本地人，外勞可提供即時勞動力。

蘇萬誠說，現時經濟低迷，加上暑假不少人外遊，酒樓生意淡薄，難用高薪請多名本地散工；同時因業界缺人，多數人偏好做替工而非全職，而店內長工主要為女工和年長男工，難處理粗重工作，需要尋找全職外援，因此該店輸入了多名30歲的外勞男工，主要為侍應及見習廚師，由店內領班負責培訓。被問到聘請外勞從事非其本身職位負責的工作是否普遍，蘇表示招聘時應已清楚規定，員工亦有權投訴，應難以隱瞞違規，其店輸勞至今從未解僱員工。

婦聯呂雙玲為尚苑董事

根據公司註冊處資料，尚苑宴會廳由呂雙玲、雷彩雲、雷素娥及王偉基持有，除了雷素娥，其餘3人均為公司董事。翻查資料，呂雙玲與一名福建婦女協會前副主席兼港區婦聯名譽會長同名。本報昨日到尖沙嘴尚苑中菜廳，合伙人王太向本報確認，該店其中一名東主呂雙玲為婦聯成員。查冊資料顯示，呂雙玲同時為貴豪旅行社有限公司、舒嘉美（香港）木業有限公司及益騰國際有限公司的董事。

相關字詞﹕補充勞工優化計劃 輸入外勞 蘇萬誠 倫敦大酒樓 尚苑宴會廳

