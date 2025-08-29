明報新聞網
要聞

欠債父殺子女案認屍 單位牀邊遺血迹

【明報專訊】油麻地廣東道金華大廈前日發生倫常命案，40歲男子涉嫌殺害8歲兒子及3歲女兒後，用刀割頸尋死。案中小兄妹疑窒息致死，父親則昏迷送院，至昨晚仍然情况危殆。兩遇害小童的母親與多名親友昨早由探員陪同到大圍富山公眾殮房認屍，逗留個多小時後離開。

涉案金華大廈B座已解封，記者昨到場觀察，案發單位大門虛掩，鐵閘以鐵鏈及鎖頭鎖起，從門縫可見屋內有一張碌架牀，牀邊地下有大灘血迹。單位鐵閘掛着數把小童雨傘，門口卡通小狗地氈寫着「Home（家）」等字眼。

鄰居驚慌 嘆兩童死得不值

鄰居胡太說，大多時候看到小兄妹由母親帶着出入，「阿媽湊多」，間中才看見家傭，平時少與涉案家庭打招呼或交流，只間中聽到其中一名男童因開心叫得太大聲，就會叫對方安靜一點。胡太又說：「我好驚啊……（見到）有個黑影（都）嚇到我幾乎跌，驚到震」，亦慨嘆兩童死得不值。另有街坊形容兩小童乖巧可愛，性格活潑，而男事主友善隨和，與一般家庭無異。

事發前日下午，40歲姓陳男子與8歲兒子及3歲女兒被發現倒臥單位睡房，兩小童臉有血斑，疑窒息致死，男事主頸有15厘米長刀傷，昏迷送院。警方調查發現男事主因投資失利，欠債逾200萬元，最近深受困擾。男事主與妻還育有一名13歲大兒子，調查顯示一家五口一向和諧。

相關字詞﹕企圖自殺 謀殺 倫常命案

