欠債父殺子女案認屍 單位牀邊遺血迹

涉案金華大廈B座已解封，記者昨到場觀察，案發單位大門虛掩，鐵閘以鐵鏈及鎖頭鎖起，從門縫可見屋內有一張碌架牀，牀邊地下有大灘血迹。單位鐵閘掛着數把小童雨傘，門口卡通小狗地氈寫着「Home（家）」等字眼。

鄰居驚慌 嘆兩童死得不值

鄰居胡太說，大多時候看到小兄妹由母親帶着出入，「阿媽湊多」，間中才看見家傭，平時少與涉案家庭打招呼或交流，只間中聽到其中一名男童因開心叫得太大聲，就會叫對方安靜一點。胡太又說：「我好驚啊……（見到）有個黑影（都）嚇到我幾乎跌，驚到震」，亦慨嘆兩童死得不值。另有街坊形容兩小童乖巧可愛，性格活潑，而男事主友善隨和，與一般家庭無異。

事發前日下午，40歲姓陳男子與8歲兒子及3歲女兒被發現倒臥單位睡房，兩小童臉有血斑，疑窒息致死，男事主頸有15厘米長刀傷，昏迷送院。警方調查發現男事主因投資失利，欠債逾200萬元，最近深受困擾。男事主與妻還育有一名13歲大兒子，調查顯示一家五口一向和諧。