明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

實測叫車3隊沒人接單 Amigo彈App無改善

【明報專訊】有的士車隊營運約一個月，仍出現叫車不順情况。本報昨午約4時半起實測5支的士車隊的手機程式（App）叫車一小時，由黃大仙中心南館附近前往高鐵西九龍站，星群與JOIE樂行車隊App成功叫車；但BigBoss Taxi、Amigo及大黃蜂愛心車隊未能叫車。若比較3支車隊首日營運的同一路線實測結果，上次成功叫車的Amigo與BigBoss Taxi今次卻不成功，前者仍「彈App」，後者則三度顯示司機接單後訂單取消。

Amigo程式頁面一小時內「彈App」逾10次；車隊首日營運時，本報實測叫車發現App不停彈出「Oops! It looks like you are in a ride（你似乎正在行程）」字句，着記者取消現有行程重新叫車，約一個月後情况依舊，而今次亦發現新問題，如點擊叫車後進入空白畫面、間中顯示付款有問題等；一小時內有5次顯示等待司機接單，最終無人接單。

BigBoss司機三度撤單 預付車資未退

BigBoss Taxi則叫車6次不果，首3次App顯示有司機接單，均在一分鐘內取消；其後3次均是候車逾時（超過15分鐘）被取消訂單。記者曾於首次訂單被取消時致電客服熱線，對方稱「（訂單）係司機取消，唔係平台，可能因為唔順路」，建議記者重新下單。乘客下單時需預付車資，記者以AlipayHK預付車資，至截稿前未獲退回，用微信支付的車資則獲退還。

大黃蜂於首日營運及昨日實測皆無法叫車，但應用程式頁面有改善，上月發現大黃蜂App於iOS電話版本較Android舊，功能較少；昨發現iOS與Android的App皆採用同一版本，功能相同。

4車隊收費較營運首日便宜

價格方面，最便宜是大黃蜂約87至92元。BigBoss Taxi昨實測價格較首日營運貴6元，上月為101至241元，昨為約107至247元；其餘4支車隊昨實測車資均較首日營運便宜。

相關字詞﹕大黃蜂愛心車隊 BigBoss Taxi 的士車隊

上 / 下一篇新聞