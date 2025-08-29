實測叫車3隊沒人接單 Amigo彈App無改善

Amigo程式頁面一小時內「彈App」逾10次；車隊首日營運時，本報實測叫車發現App不停彈出「Oops! It looks like you are in a ride（你似乎正在行程）」字句，着記者取消現有行程重新叫車，約一個月後情况依舊，而今次亦發現新問題，如點擊叫車後進入空白畫面、間中顯示付款有問題等；一小時內有5次顯示等待司機接單，最終無人接單。

BigBoss司機三度撤單 預付車資未退

BigBoss Taxi則叫車6次不果，首3次App顯示有司機接單，均在一分鐘內取消；其後3次均是候車逾時（超過15分鐘）被取消訂單。記者曾於首次訂單被取消時致電客服熱線，對方稱「（訂單）係司機取消，唔係平台，可能因為唔順路」，建議記者重新下單。乘客下單時需預付車資，記者以AlipayHK預付車資，至截稿前未獲退回，用微信支付的車資則獲退還。

大黃蜂於首日營運及昨日實測皆無法叫車，但應用程式頁面有改善，上月發現大黃蜂App於iOS電話版本較Android舊，功能較少；昨發現iOS與Android的App皆採用同一版本，功能相同。

4車隊收費較營運首日便宜

價格方面，最便宜是大黃蜂約87至92元。BigBoss Taxi昨實測價格較首日營運貴6元，上月為101至241元，昨為約107至247元；其餘4支車隊昨實測車資均較首日營運便宜。