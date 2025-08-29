明報新聞網
要聞

的士司機組隊中隊 繞平台接單 稱去機場「按表加50」平過公司 議員憂欠保障或違規

【明報專訊】5支的士車隊上月獲發牌，昨日投入服務約一個月。本報實測發現，有車隊司機私下再組隊，經私人電話號碼接客，聲言收費為「按表收費加50元預約費」。該星群車隊司機向記者稱，自車隊推出，不少市民選乘「六人的士」往機場及口岸，但認為經車隊程式叫車收費貴，故近日與其他車隊（包括另一車隊「樂行」）司機「組團」，提供另一渠道讓乘客毋須經車隊程式亦可搭六人的士。有立法會議員關注的士車隊出現「隊中隊」不健康，收費及接單等資料未能由平台記錄，對乘客或欠保障，是否違規亦可能存在灰色地帶。

司機稱公司准許 星群：正了解 樂行：不容許

星群車隊回應稱正了解事件，提醒乘客應從車隊官方手機應用程式（App）下單，行程獲全面保障，同時不設預約費。樂行車隊表示不容許司機繞過平台私下招客，將徹查事件；車隊現只提供按表收費及網約兩種收費模式，任何其他形式附加費及無經平台處理的電召或預約服務，一旦發生爭拗或意外，樂行或無法提供協助，乘客利益亦不受保障。運輸署回覆本報稱正了解事件。署方表示5支車隊至今共約900輛的士服務，即較一個月前未見增長。

司機：加入車隊收入未增 客嫌車隊貴

5支車隊上月獲發牌，本報記者昨午實測經各車隊App叫車（見另稿），其中星群在記者第三次叫車、已等逾45分鐘時才有司機接單，司機10分鐘後到達。記者以顧客身分上車，並與司機聊天，他說加入車隊後收入未增，主因的士充電時間長，估計每日因而損失至少400元生意。他說當初加入車隊因可駕駛新六人的士，後來發現入隊後接觸多了往機場及口岸的長途單，亦有好處，故現仍以租車形式留隊。

該司機其後給記者一張卡片，稱日後如要往機場及口岸，可致電卡片上電話號碼叫車，行程按表收費，另收50元預約費。他透露因留意到「好多人想搵我哋啲車（六人的士），可放行李，但又嫌公司（車隊）App貴」，故近日與一些車隊司機自行再組車隊，分配經卡片電話號碼接到的電召長途單；而經此方式召車收費更便宜，舉例往機場收300元，「但經車隊Apps可能要400元」。

跨公司組隊 規模50輛「慢慢擴充」

該司機形容「咁樣就唔使經公司」。記者問公司（星群車隊）是否知情及容許，他說「無問題，公司畀我哋」，又說其自組車隊亦有一些來自另一車隊「樂行」的司機。他稱該自組車隊目前約有50輛車，「慢慢擴充緊」。

本報昨午亦實測經樂行App叫車，首次叫車時等逾10分鐘無人接單，第二次則3分鐘內配對，10分鐘後有車，全程等約20多分鐘。昨接載記者的樂行司機無提及自組車隊，與記者分享加入車隊後一個月內只接過7張即時網約單，其餘為預約單。

陳紹雄促公司徹查 陳恒鑌：存法律灰色地帶

立法會交通事務委員會主席陳紹雄稱，部分的士司機亦會與熟客經電話預約車程，上述星群司機非經車隊接單，其提出收費方式是否不合規或走「法律罅」，車隊應徹查，市民亦應留意搭該類車或無保障。被問為何衍生「隊中隊」、是否與車隊司機加入後收入未見增加有關，陳估計亦涉司機不想與車隊分帳，各車隊應了解如何與司機合作的同時，可監管司機。

委員會委員、民建聯陳恒鑌相信「隊中隊」是否違規屬灰色地帶，視乎車隊合約條款及「隊中隊」具體營運，整體而言「隊中隊」不健康，因成立的士車隊原意是透過平台管理確保質素，若內部有司機自組車隊，收費及接單資料未能由平台紀錄，欠缺管理下會影響服務質素。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

