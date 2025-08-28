明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

欠債200萬父殺兩子女 割頸命危 投資失利無精神病紀錄 據調查一家和諧

【明報專訊】油麻地金華大廈發生謀殺及企圖自殺案，40歲男子涉嫌殺害8歲兒子及3歲女兒，再用刀割頸自殺，3人昨午被發現倒臥寓所睡房牀上，兩小童搶救後不治，男事主留醫至昨晚情况危殆。警方無檢獲遺書，初步調查顯示，任職銷售員事主因投資失利欠債200多萬元，最近受債務問題困擾。據調查，事主一家五口及一名工人同住涉案單位，除兩名死者，還有一名13歲大兒子；男事主沒有精神病紀錄，家庭一向和諧。

有社工表示，倫常慘案往往涉及多種原因，未必是欠債或單一原因導致（見另稿）。

夫兩死者失聯 妻感蹺蹊報案揭發

另育有13歲大兒子

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁稱，昨午3時15分警方接到女子報案，稱無法聯絡到丈夫與一對子女，覺得事有蹺蹊，擔心他們昏迷於油麻地廣東道831D號金華大廈B座寓所單位內。消防及警察到場破門入屋，發現3人反鎖睡房內，平排倒臥牀上。40歲男事主右頸有15厘米長刀傷，被送往伊利沙伯醫院，至昨晚情况危殆。其8歲兒子及3歲女兒沒有表面傷痕，被送往廣華醫院，至下午4時許先後證實死亡。

檢3血刀 兩子女無傷痕疑窒息亡

調查顯示，涉案兩房單位400多平方呎，3人身處的睡房內有一把約24厘米長生果刀及兩把鎅刀，3把刀都有血漬。警方在屋內沒發現明顯打鬥或搜掠痕迹，亦沒見到特別藥物或遺書。經法醫初步檢驗，兩死者身上無明顯傷勢，但面部及額頭有血斑，可能因窒息造成，詳細死因有待解剖及毒理檢驗。警方在單位檢走水樽及碗筷進一步檢驗。

由於報案人表示昨午約1時30分最後聯絡到其中一名死者，故警方推論案件發生於昨午約1時半至3時15分期間，初步相信男子先殺害一對子女，再用刀𠝹頸企圖自殺。案件列謀殺及企圖自殺，由油尖警區重案組跟進。

父任銷售員 親友：不見先兆

警方初步調查得知，陳姓男事主任職銷售員，事主一家五口及一名工人同住上述單位，除了兩名離世小童，兩夫婦還育有一名13歲大兒子。據調查，涉案家庭沒有家庭暴力紀錄，男事主沒有精神病紀錄，一家人關係良好，但男事主最近因投資失利，欠債200多萬元，受債務問題困擾。警方正調查其犯案動機，據事主家人及身邊朋友所講，不見他有犯案先兆。根據查冊資料，涉案單位業主與男事主同名，業主2005年以96.8萬元購入單位，目前未供完樓按。

社會福利署回覆本報表示十分關注事件，社署社工已聯絡有關家屬，會按其福利需要提供適切協助。社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應做出傷害自己或家人的行為，有需要可向社工或致電社署熱線2343 2255求助。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞