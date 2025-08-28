欠債200萬父殺兩子女 割頸命危 投資失利無精神病紀錄 據調查一家和諧

有社工表示，倫常慘案往往涉及多種原因，未必是欠債或單一原因導致（見另稿）。

夫兩死者失聯 妻感蹺蹊報案揭發

另育有13歲大兒子

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁稱，昨午3時15分警方接到女子報案，稱無法聯絡到丈夫與一對子女，覺得事有蹺蹊，擔心他們昏迷於油麻地廣東道831D號金華大廈B座寓所單位內。消防及警察到場破門入屋，發現3人反鎖睡房內，平排倒臥牀上。40歲男事主右頸有15厘米長刀傷，被送往伊利沙伯醫院，至昨晚情况危殆。其8歲兒子及3歲女兒沒有表面傷痕，被送往廣華醫院，至下午4時許先後證實死亡。

檢3血刀 兩子女無傷痕疑窒息亡

調查顯示，涉案兩房單位400多平方呎，3人身處的睡房內有一把約24厘米長生果刀及兩把鎅刀，3把刀都有血漬。警方在屋內沒發現明顯打鬥或搜掠痕迹，亦沒見到特別藥物或遺書。經法醫初步檢驗，兩死者身上無明顯傷勢，但面部及額頭有血斑，可能因窒息造成，詳細死因有待解剖及毒理檢驗。警方在單位檢走水樽及碗筷進一步檢驗。

由於報案人表示昨午約1時30分最後聯絡到其中一名死者，故警方推論案件發生於昨午約1時半至3時15分期間，初步相信男子先殺害一對子女，再用刀𠝹頸企圖自殺。案件列謀殺及企圖自殺，由油尖警區重案組跟進。

父任銷售員 親友：不見先兆

警方初步調查得知，陳姓男事主任職銷售員，事主一家五口及一名工人同住上述單位，除了兩名離世小童，兩夫婦還育有一名13歲大兒子。據調查，涉案家庭沒有家庭暴力紀錄，男事主沒有精神病紀錄，一家人關係良好，但男事主最近因投資失利，欠債200多萬元，受債務問題困擾。警方正調查其犯案動機，據事主家人及身邊朋友所講，不見他有犯案先兆。根據查冊資料，涉案單位業主與男事主同名，業主2005年以96.8萬元購入單位，目前未供完樓按。

社會福利署回覆本報表示十分關注事件，社署社工已聯絡有關家屬，會按其福利需要提供適切協助。社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應做出傷害自己或家人的行為，有需要可向社工或致電社署熱線2343 2255求助。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676