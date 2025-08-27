明報新聞網
要聞

屯門謀殺案拘13人料有潛逃 疑涉私煙利益

【明報專訊】51歲男子前日清晨被發現倒斃於屯門亦園路，案件列作謀殺。警方初步調查相信案發當晚約10人向事主追討涉非法活動金錢，據悉涉款數百萬元，其間有人用刀從後襲擊事主，他右後腦位置中刀，估計失血過多而死。警方至昨晚拘捕13名男女，包括案件主腦，相信有疑犯已潛逃。有消息指非法活動與私煙有關，警方表示私煙是調查方向之一。

遭包抄追款 後腦中刀被棄屍

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几稱，調查發現前日凌晨約1時，事主駕駛涉案七人車離開新生村處所，不久被兩輛私家車前後包抄，事主落車逃跑，被約10名男子截停，其間兩名男子亮刀指嚇，當中一人涉用刀從後襲擊事主頭部。事主頭破血流，被押上車帶走。

親友案發前找事主 一度被禁錮

警方初步調查相信案件涉及非法活動金錢糾紛，有人涉安排兇徒凌晨向事主追款，其間事主遇襲，及後被棄屍亦園路。據悉涉案兇刀未尋獲，估計為開山刀或牛肉刀。

調查期間，警方發現事主一名27歲男親友曾於案發前到新生村找事主，其後被人帶走禁錮，最終自行鬆綁。本案13名被捕人中，7人涉嫌與非法禁錮事件有關。

多區拉人 一人登機前被捕

警方鎖定疑犯身分後，兩日來在機場、天水圍、大埔、荃灣及東涌拘捕10男3女（25至65歲），包括主腦，各人涉嫌謀殺、非法禁錮、協助罪犯、藏毒及拒捕罪名，昨晚仍被扣查，部分人有三合會背景，另有涉案人相信已潛逃海外。據了解，有兩人在機場被捕，當中一人被捕時身在閘口準備登機。警方亦在土瓜灣尋獲另外兩涉案車輛。

警方前日清晨6時許接報指亦園路近港深西部公路橋底有一名男子倒臥於七人車旁。該名51歲男子當場證實死亡，七人車內滿佈血迹。經法醫檢驗，事主近右後腦位置有刀傷，相信傷及血管，死因可能是失血過多。警方呼籲有消息者致電3661 3362或5635 0091聯絡新界北重案組。

